Tumbes: Mototaxista agredió a dos policías que intentaron detenerlo por cometer una infracción

El hombre afrontará un proceso por resistencia a la autoridad. El hecho ocurrió hoy en el puente principal de Tumbes.

Un mototaxista agredió a dos policías de tránsito que lo intervinieron este miércoles en el puente Tumbes, ubicado en la región del mismo nombre. El hecho fue grabado por una persona que iba a bordo de un bus interprovincial que pasaba por la vía en ese momento.

En las imágenes se ve como los policías intentan detener al joven, pero este bajó de su vehículo y empezó a lanzar golpes y patadas.

Otros dos efectivos tuvieron que llegar hasta el lugar para ayudar a sus colegas para detener al agresor. Luego fue trasladado hasta la comisaría San José y afrontará un proceso por resistencia a la autoridad.

La Policía Nacional señaló que el mototaxista había cometido una infracción de tránsito y por ello los efectivos lo persiguieron y pidieron que se detenga. La identidad del hombre no se ha dado a conocer.