Alcalde de Satipo pierde el control y lanza el micrófono por tener la baja batería en sesión de concejo

Junín: Alcalde de Satipo pierde el control y lanza el micrófono por baja batería en sesión de concejo | Fuente: Captura de video

El alcalde de la provincia de Satipo, César Marea Tello, fue el centro de atención en una sesión de concejo al perder el control y lanzar el micrófono al suelo, debido a que no se le escuchaba por tener la batería baja. Así lo contó el regidor Walver Surichaqui.

El concejal dijo a RPP que se encontraba leyendo algunos documentos cuando de pronto escuchó un sonido y observó que el micrófono se encontraba a sus pies.

Surichaqui también dijo que en anteriores oportunidades el alcalde de Satipo tuvo un cruce de palabras con él, otros regidores y periodistas. Añadió que su actitud siempre es altanera.

Según las imágenes de la sesión de concejo realizada ayer en Satipo, la mayoría de los regidores no reprendió este comportamiento y algunos solo se rieron. Hasta el momento no han mencionado si van a realizar alguna sanción contra la autoridad, quien aún no se ha pronunciado.

Detienen a ocho personas por esconder más de 200 kilos de cocaína

Por otro lado, ocho personas fueron detenidas cuando pretendían esconder más de 238 kilos de clorhidrato de cocaína en una camioneta en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, en la región Junín. Así lo informó la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional.

Al identificar a la camioneta con placa AHD-925, efectivos policiales procedieron con revisar al interior y encontraron 225 paquetes rectangulares, con forma de ladrillo, forrados con una cinta de embalaje de color amarillo. Además, tenía un logotipo de la marca de un carro y en la segunda capa la de un caballo.

Las personas inmersas en el traslado de la droga son los cuatro hermanos Julio, Adolfo, Proilan y Wilfredo Gómez Gutiérrez. Así como Ciro Gutiérrez Acuña, Edison Ramirez Yllanes y los dos hermanos Samuel y Wilfredo Arroyo Palante, según precisó la Policía.