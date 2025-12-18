Vehículo fuera de control embiste mototaxis y automóviles en Junín: tragedia deja dos fallecidos y 14 heridos

El conductor del vehículo fue detenido tras el accidente. Por otro lado, los heridos fueron trasladados a centros de salud de la zona.

Dos personas perdieron la vida y 14 resultaron heridas en un accidente de tránsito en Junín. El siniestro fue protagonizado por un vehículo que perdió el control y recorrió más de ocho cuadras de la avenida Primero de Mayo, en el distrito de Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo.

Durante su recorrido, la unidad impactó contra mototaxis, motocicletas y otros automóviles que se encontraban estacionados y circulando en la vía, según informó la Policía Nacional. El accidente fue captado por las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho dejó a varias personas heridas en la vía pública, quienes fueron trasladadas a centros de salud de la zona por personal de emergencias y a bordo de ambulancias.

Asimismo, el accidente dejó dos víctimas mortales, quienes fueron identificadas como Gertrudis Quichca Baltazar y Máximo Huamán Navarro.

Conductor fue detenido

El conductor del vehículo, quien responde al nombre de Gustavo Asto González, fue detenido por personal policial para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Asimismo, el chofer pasó por la prueba de dosaje etílico como parte de la investigación.