Alcalde de Pataz sobre intervención policial: "Hubo una mala intención de querer dañar mi imagen"

En diálogo con RPP, Aldo Carlos Mariños consideró que hubo un intento de dañar su imagen, luego de que fuera llevado a una comisaría en Áncash. Dijo que había indicado a la Policía que tenía licencia para portar armas, mientras realizaba su denominada 'Marcha de Sacrificio'.
En diálogo con RPP, contó que mientras realizaba su marcha, fue consultado si portaba armas y si tenía conocimiento de que el resto de participantes también portaba armas. Carlos Mariños sostuvo que "no puedo estar revisando a todos los que se van uniendo".
"Yo estaba caminando y resulta que alguien se pega por detrás y me dice: ¿tú eres el alcalde? ‘Sí’, le digo. Y me pregunta: '¿Tú tienes licencia para portar armas?’. ‘Sí’, le digo. Entonces me dice: 'Ya, acompáñame a la comisaría' (...) Pero había un exceso, o sea, hubo una mala intención de querer dañar mi imagen", declaró en La Rotativa del Aire.
En esa línea, declaró que la Policía realizó la revisión en la comisaría y que "cuatro personas tenían licencia de portar armas, y todo en regla"; además, informó que personal de la Defensoría del Pueblo intervino en el acta policial para la verificación.
"Y cuando se percataron de eso, se dieron cuenta que había un abuso y yo tenía miedo a que me ‘siembren’. Pero se activaron las cámaras, también presencia de abogados. El pueblo se levantó. Y lo que nos ayudó bastante es que en todo momento estuvieron las cámaras de los diferentes medios de comunicación y de Chimbote", sostuvo.
El alcalde de Pataz dijo que el objetivo de la marcha es exigir la construcción de un hospital y el asfaltado de carreteras locales. También planteó la creación de una universidad en la región. Afirmó que estos pedidos son justos, resaltando que su localidad enfrenta problemas graves de infraestructura.
"Voy a hacer lo posible por calmar el dolor de mi pueblo, jamás se nos debe mentir", agregó.
Al ser consultado si renunciará a su cargo para postular a las Elecciones 2026, respondió: "No voy a renunciar el 12 de octubre. Que quede claro".