Alcalde de Pataz sobre intervención policial: "Hubo una mala intención de querer dañar mi imagen"

El alcalde la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, aseguró que hubo un intento de dañar su imagen, luego de que fuera llevado a una comisaría en Áncash. Dijo que había indicado a la Policía que tenía licencia para portar armas, mientras realizaba su denominada 'Marcha de Sacrificio'.

En diálogo con RPP, contó que mientras realizaba su marcha, fue consultado si portaba armas y si tenía conocimiento de que el resto de participantes también portaba armas. Carlos Mariños sostuvo que "no puedo estar revisando a todos los que se van uniendo".

"Yo estaba caminando y resulta que alguien se pega por detrás y me dice: ¿tú eres el alcalde? ‘Sí’, le digo. Y me pregunta: '¿Tú tienes licencia para portar armas?’. ‘Sí’, le digo. Entonces me dice: 'Ya, acompáñame a la comisaría' (...) Pero había un exceso, o sea, hubo una mala intención de querer dañar mi imagen", declaró en La Rotativa del Aire.

En esa línea, declaró que la Policía realizó la revisión en la comisaría y que "cuatro personas tenían licencia de portar armas, y todo en regla"; además, informó que personal de la Defensoría del Pueblo intervino en el acta policial para la verificación.

"Y cuando se percataron de eso, se dieron cuenta que había un abuso y yo tenía miedo a que me ‘siembren’. Pero se activaron las cámaras, también presencia de abogados. El pueblo se levantó. Y lo que nos ayudó bastante es que en todo momento estuvieron las cámaras de los diferentes medios de comunicación y de Chimbote", sostuvo.

El alcalde de Pataz dijo que el objetivo de la marcha es exigir la construcción de un hospital y el asfaltado de carreteras locales. También planteó la creación de una universidad en la región. Afirmó que estos pedidos son justos, resaltando que su localidad enfrenta problemas graves de infraestructura.

"Voy a hacer lo posible por calmar el dolor de mi pueblo, jamás se nos debe mentir", agregó.

Al ser consultado si renunciará a su cargo para postular a las Elecciones 2026, respondió: "No voy a renunciar el 12 de octubre. Que quede claro".