Alcalde de Pataz tras asesinatos en minera Poderosa: Hay un “desgobierno” y ausencia del Gobierno central

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariño, se pronunció en RPP sobre el asesinato de diez vigilantes de la empresa minera Poderosa en la región La Libertad. El ataque, reportado ayer, sábado, fue perpetrado con explosivos y también dejó al menos 15 heridos.

En el segmento La Rotativa del Aire, Aldo Carlos Mariño calificó este hecho como un “acto terrorista”. Asimismo, indicó que se nota que hay un “desgobierno” y ausencia de las autoridades del Gobierno central en esta zona del norte del país.

“Es algo muy doloroso y preocupante, un acto terrorista lo que ha ocurrido en el distrito de Pataz. En verdad esto hace notar el desgobierno. Hace notar que no tenemos presidente de la República, que no tenemos ministro del Interior. Esto ya colapsó, ya se salió de control”, afirmó la autoridad regional.

Frente al incremento de la inseguridad ciudadana, el alcalde de Pataz señaló que en su jurisdicción solo hay cuatro comisarias para 13 distritos y que los policías de la provincia no cuentan con el equipamiento necesario para hacer su trabajo.

“Para toda la provincia de 13 distritos tiene cuatro comisarias, ¿qué haría una comisaría cuando tiene 4 o 8 efectivos policiales? ¿qué harían los efectivos policiales que no tienen una camioneta o moto donde trasladarse? Yo le refería al Ministerio del Interior que me diga en que comisaria de las cuatro que tiene la provincia de Pataz tiene una camioneta disponible para poder movilizarse. Entonces, ¿Cómo puede la policía hacer frente a este flagelo?”, enfatizó.

Denunció ausencia de las autoridades

En otro momento, Aldo Carlos Mariño indicó que hay una falta de acción por parte de las autoridades del Gobierno central. Si bien existen decretos de emergencia, a su parecer, esto no es suficiente para hacer frente a los problemas que existen en Pataz.

“Vemos una inercia por parte del Ministerio del interior. Siempre he venido diciendo esto: no sirve de nada si a sus decretos de emergencia a los que ha sido sometido esta provincia sino le acompañamos de inversión, de decisión económica, firmar un papel no sirve de nada y esta masacre lo que ha comprobado”, dijo en declaraciones a RPP.

El alcalde de Pataz sostuvo que presentó un proyecto de seguridad ciudadana, con un aproximado de 15 millones de soles, donde habla del equipamiento para el tema de seguridad ciudadana.

“No tenemos respuesta del Gobierno central. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar o de dirigirme hacia la presidenta de la República, le he hablado de la problemática que tiene Pataz de la inseguridad, le he hablado que la provincia es la única que no tiene hospital, que su gente para tolerar el dolor tiene que viajar 17 horas y si no tiene 1500 soles para pagar una carrera está condenada a morir”, agregó.

Aldo Carlos Mariño denunció ausencia de las autoridades del Gobierno Central | Fuente: RPP

Exigió la presencia de la presidenta Dina Boluarte

Aldo Carlos Mariño dijo que El Ejecutivo no se ha comunicado con él tras el crimen ocurrido en la empresa minera Poderosa. “Yo he escuchado al coronel de La Libertad decir en varios momentos que se ha reunido con el alcalde de Pataz y eso nunca ha ocurrido”, indicó.

Asimismo, dijo que se tiene que esperar a que la investigación esclarezca los hechos. “Condeno y repudio este acto terrorista. No se puede tolerar. Exigimos la presencia en el distrito de Pataz de la presidenta de la República y el ministerio del interior, los necesitamos en la cancha. Es cómplice el gobierno central porque están dormidos y no hacen nada”, puntualizó.