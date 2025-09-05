Últimas Noticias
Consejo de Ministros evaluará pedido para declarar estado de sitio y toque de queda en Trujillo

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El ministro de Economía indicó que la medida será discutida en el Consejo de Ministros en la próxima sesión, ya que consideró que "no es un típico caso" de estado de emergencia.

Gobierno
"La configuración misma del proceso la tienen que determinar las autoridades del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional", señaló

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, anunció que el pedido de declarar un estado de sitio y toque de queda en la ciudad de Trujillo será evaluado en el próximo Consejo de Ministros.

Este pedido fue realizado por el Gobierno Regional de La Libertad como respuesta al incremente de la criminalidad y atentados en la zona.

Pérez Reyes enfatizó que la viabilidad de esta medida será discutida en el Consejo de Ministros y subrayó que "no es un típico caso" de estado de emergencia vinculado a situaciones climáticas o de inseguridad ciudadana convencional.

"La configuración misma del proceso la tienen que determinar las autoridades del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional", explicó el ministro.

"El Ministerio del Interior está haciendo un trabajo muy importante de seguimiento, de inteligencia policial, para capturar a estos delincuentes", agregó.

Ministra Montellanos: Lucha contra la delincuencia es tarea de distintas instituciones, no solo de la PNP

En tanto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, declaró que la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia no es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional del Perú (PNP), sino que involucra a múltiples instituciones.

Montellanos enfatizó la importancia de un enfoque integral que incluya a todos los operadores de justicia.

"Nosotros tenemos conciencia de que es un tema que tenemos que abordar, pero el abordaje no solamente es de un sector, solo en este caso del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sino con todos los operadores de justicia", afirmó.



