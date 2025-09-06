¿Cuál es la situación de los vecinos afectados por el atentado con explosivo en Trujillo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta es la situación de los vecinos afectados por el bombazo en Trujillo. | Fuente: RPP

La noche del pasado jueves, 4 de septiembre, un atentado con explosivos conmocionó la urbanización Las Quintanas, en la ciudad liberteña de Trujillo.

El feroz ataque dejó al menos tres personas heridas (afortunadamente, no de gravedad), mientras que una treintena de casas resultó afectada por la onda expansiva.

Esta mañana, en La Rotativa del Aire, Daniel Flores, dirigente vecinal de la urbanización Las Quintanas, advirtió que muchos de los afectados son adultos mayores, que en su mayoría ya estaban descansando cuando ocurrió el bombazo.

“Los vecinos están, como pueden, haciendo las reparaciones en sus casas. Hay mucha persona de la tercera edad, personas que son jubilados. Hay el caso de una señora que está desamparada, porque vive sola; y casos como ese aquí en la urbanización hay bastantes. (Los vecinos) están tratando de hacerlo con lo mejor que pueden, porque, en realidad, no hemos recibido ayuda del Estado”, manifestó.

“La urbanización Las Quintanas es una urbanización tranquila, siempre ha sido así. Yo tengo 42 años y en todo este tiempo, la verdad, esto (un ataque con explosivo) jamás ha sucedido. (...) La gente está bastante preocupada, bastante temerosa y, sobre todo, indignada, porque lamentablemente vemos que las autoridades no toman cartas en el asunto”, añadió.

El dirigente vecinal cuestionó que autoridades del Gobierno central no hayan acudido a la zona de la explosión, tal como sí lo hicieron en el atentado ocurrido el pasado mes de agosto en otra zona de Trujillo.

“Hasta ahora, no hemos tenido la visita de ningún Ministerio, ya que la vez pasada, en el caso de la avenida Perú, sí se apersonaron, llegaron, pero hasta ahora no han venido (a Las Quintanas)”, cuestionó.



Rechazan propuesta de estado de sitio

Daniel Flores se mostró en contra de las propuestas de las autoridades de Trujillo y La Libertad, que han propuesta declarar toque de queda y estado de sitio en la región, para hacer frente a los altos índices delictivos.

“Siempre converso con los vecinos y, la verdad, esto les parece un saludo a la bandera, simplemente algo para salir del paso”, refirió el dirigente vecinal.

Al cierre de este informe, el Ministerio Público informó que ha abierto una investigación contra cuatro personas por el presunto delito de extorsión agravada, tras el bombazo que sacudió la ciudad de Trujillo.

