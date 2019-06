Pobladores exigen frenar la ola delincuencial. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rolando Gonzales

Como promedio, cada dos días asesinan a una persona en la región La Libertad, según la Policía Nacional. De acuerdo a las estadísticas, 68 crímenes ocurrieron de enero a mayo de este año.

Esta cifra supera a la reportada el año pasado en el mismo periodo: 41 homicidios. Además, representa el 1% de los actos delictivos cometidos en los primeros cinco meses de este 2019.

Este balance fue expuesto esta mañana por el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, en la sesión descentralizada de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República que se desarrolló en el Colegio de Ingenieros en la ciudad de Trujillo.

Mientras se desarrolla la audiencia pública, un grupo de pobladores marchó con banderolas y carteles hasta el exterior del local del Colegio de Ingenieros y exigieron a las autoridades frenar la criminalidad.

Soldados en las calles

Desde Trujillo, el congresista de la República, Jorge del Castillo, no descartó el apoyo del Ejército en la lucha contra la delincuencia, previa reglamentación.

"La opción militar no puede ser descartada, nunca puede decirse de 'esta agua no beberé', pero ello exige un plan claro y previo porque no se puede mezclar al militar en el trato con el ciudadano, porque el soldado no está preparado para eso", manifestó.

Del Castillo presidió la sesión descentralizada de la comisión de Defensa Nacional que expuso leyes sobre seguridad ciudadana.