Fuerza Popular buscaría recuperar la presidencia del Congreso. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista aprista Jorge del Castillo consideró que sería "un error político" que la bancada de Fuerza Popular busque conformar una lista "totalmente fujimorista" para la Mesa Directiva tras el fin del periodo de Daniel Salaverry. En diálogo con RPP Noticias, el legislador se mostró a favor de una "mesa multipartidaria".

Del Castillo negó que su bancada, el Apra, se encuentre interesada en presidir o incluso conformar esta "mesa multipartidaria". Asimismo, recordó que el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no podría postular a la reelección debido a que el reglamento establece como requisito que formen parte de un grupo político.

El pasado lunes, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no descartó la posibilidad de postular a una reelección para presidir la Mesa Directiva del Parlamento durante el próximo periodo legislativo que inicia en julio. Según consideró, un nuevo periodo a cargo de la Mesa Directiva serviría para avanzar reformas pendientes respecto a lo económico y laboral.

“(La reelección) no depende de mí (…) Si logro convencer a las bancadas de apoyar algunas reformas que quedan pendientes en lo económico y laboral, sería importante tener más tiempo. Un año es poco para generar una transformación en una institución que tiene 200 años”, dijo al diario La República.

Salaverry también reconoció que para proponerse como candidato necesita una bancada, pues actualmente es un parlamentario no agrupado. Al respecto, aseguró que está conversando con otros parlamentarios para formar una nueva agrupación parlamentaria.

“Estoy en conversaciones para crear una nueva bancada, es cierto, lo cual no significa que haya tomado la decisión de postular a la reelección. He dicho que no lo descarto (…) No es mi bancada, estamos conversando con no agrupados e incluso con miembros de distintas bancadas interesados en hacer un tema en común”, sostuvo.

Polémica por candidatura fujimorista

Días antes, Salaverry se mostró preocupado por la presencia de Fuerza Popular en la nueva mesa directiva del Congreso, que entrará en funciones a partir de agosto de este año. Explicó en RPP Noticias que la presencia del grupo fujimorista podría frenar “reformas importantes” de su gestión.



“Me preocupa, sí, que la mesa directiva caiga en nuevamente en manos de Fuerza Popular, porque pueden quedarse frustradas decisiones que hemos tomado y que han permitido que haya una gestión más transparente y que ha permitido sacar adelante reformas importantes”, opinó en ¿Quién tiene la razón?



Además, el titular del legislativo aseveró que su gestión en el Parlamento ha permitido que exista una “relación de respeto mutuo con el Ejecutivo”, sin los niveles de confrontación que había durante las gestiones anteriores de Luz Salgado y Luis Galarreta.

Estas declaraciones se dieron luego de que la parlamentaria Luz Salgado (Fuerza Popular) negara que el fujimorismo haya acordado no presentar una candidatura a la Presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento para solo tentar dos vicepresidencias en este poder del Estado.

En declaraciones a la prensa, la legisladora dijo desconocer el origen de esa información y aseguró que no han acordado nada a nivel de bancada. Rechazó también que en el fujimorismo exista una cúpula que tome estas decisiones.

“No sé quién puede haber dado esa información, puesto que nosotros no nos hemos reunido ni a nivel de voceros ni a nivel de bancada (…) Nosotros decidimos las cosas en bancada, aquí no hay ninguna cúpula que tome determinaciones y ese tema no se ha tocado”, sostuvo Salgado.