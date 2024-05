Dinero que congresista Magaly Ruiz recortaba a sus trabajadores habría sido destinado para campañas del partido de César Acuña

Jhonny Romero, exasesor principal de la congresista Magaly Ruiz, señaló en el programa Punto Final que parte del dinero que la legisladora recortó a sus trabajadores habrían sido usados en las campañas políticas del partido de César Acuña, en Trujillo.

El reportaje muestra la segunda parte de una entrevista a Romero, quien menciona que el dinero era enviado a través de Martín Namay, actual gerente regional del gobierno de La Libertad, mano derecha de Acuña en esta entidad. El monto habría sido usado a favor de Sandra Terrones, amiga tanto de Magaly Ruiz como de Namay.

Según el programa Punto Final, El vínculo entre Martín Namay, Sandra Terrones y la congresista Magaly Ruiz, es cercano, y nace en el distrito trujillano de La Esperanza. Los tres fueron electos regidores de este municipio el 2007.

El Ministerio Público señala que hubo otro recorte de bono en junio del 2022, con testigos indicando que juntaron alrededor de S/ 10 mil a pedido de Jhonny Romero. Al respecto, el exasesor declaró a Punto Final que ese dinero se lo daba a la congresista en su despacho.

“Ella me dice ‘no me lo entregues a mí, eso tienes que darlo al señor Namay. Horas más tarde me lo encuentro al señor Namay, le intento dar el sobre y me dice ‘no [...] me lo das en la ciudad de Trujillo’. Y es así como en la ciudad de Trujillo, en el aeropuerto, le entrego el sobre manila con el dinero que habían entregado los chicos”, declaró el exasesor de Ruiz a Punto Final.

Romero aseguró que el dinero reunido de los recortes de sueldos a los trabajadores era para la campaña política de Sandra Terrones, pero que era Martín Namay quien lo pedía porque “era el operario político”.

Un testigo protegido señala que el exasesor de Magaly Ruiz estuvo durante cuatro meses entre Lima y Trujillo para apoyar en “publicidad, estrategia, plan de medios, llevar la imagen del candidato Terrones”. Romero reconoció en la entrevista que hizo esa labor.

Enamorada de su hijo sufrió recortes de sueldo

Según el reportaje, la Fiscalía ya ha tomado testimonio a Camila Mantilla, expareja del hijo de la parlamentaria, quien habría sido perjudicada con esta modalidad de adueñarse parte de su remuneración.

Camila Mantilla llegó al Congreso en busca de prácticas; ella era la pareja de Jeffrey Marrufo, hijo de la parlamentaria Magaly Ruiz. La joven relató cómo fue víctima de recorte salariales durante su etapa como trabajadora del despacho congresal.