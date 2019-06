Esta enfermedad ha cobrado una víctima mortal en La Libertad, en lo que va del presente año. | Fuente: RPP / Referencial

A pesar que la dotación de ampollas de inmunoglobulina es gratuita por el Ministerio de Salud en los establecimientos del país, los gastos médicos que deben asumir los familiares de pacientes que se encuentran graves por el síndrome de Guillain Barré, ascienden a mil 500 soles diarios.

Ana Lucía Blas Díaz, es hermana de Jaime Blas, de 28 años, quien está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo víctima del Guillain Barré. En diálogo con RPP Noticias, dijo entre lágrimas que a pesar de que su familiar cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS) debe correr con necesidades como sedantes, gasas, jeringas y hasta morfina para tener a su hermano con vida.

"Gasto mil 500 soles diarios y mi hermano ya lleva una semana (internado). Ya no sé qué mas vender. Es bastante doloroso estar esperando una receta y pensar ¿y si no me alcanza?¿de eso depende la vida de mi hermano? ¿de lo que yo pueda tener? ¿del dinero con el que yo pueda contar todos los días depende la vida de mi hermano?¿si mi hermano se muere es por falta de dinero?", cuestionó.

Asegura que es mentira que el Ministerio de Salud corre con todos los gastos de esta enfermedad mortal y pide ayuda a las autoridades.

Deterioro inmediato

Indicó que a diferencia de lo que señalan los médicos, Jaime se sintió mal un sábado y al tercer día ya estaba conectado a un respirador. Su deterioro y gravedad de su estado fue casi de inmediato, en menos de una semana.

"Inicialmente no pudo moverse, sintió como un calambre en la piernas, luego en los brazos. El sábado (1 de junio) fue llevado al hospital de Virú, al día siguiente llegaron a emergencia al Belén, el martes fue entubado y el jueves paso a UCI. Desde esa fecha, su diagnóstico es reservado", afirmó.

Asegura que su hermano descartó haber padecido una infección respiratoria o gastrointestinal, menos comer en la calle o tener gripe. Sin embargo, advirtió que la primera víctima mortal del Guillain Barré en La Libertad, una mujer de 43 años, tuvo síntomas similares a los de Jaime.





Autoridades controlarán el uso de las ampollas contra el Guillain Barré en los establecimientos de salud. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rolando Gonzales

Implementan filtros para evitar salida de ampollas

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, informó que para evitar que las ampollas de inmunoglobulina, principal tratamiento contra el Guillain Barré, sean sustraídas de los hospitales y vendidas en el mercado negro, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) implementó medidas de control y filtros. El costo de cada ampolla asciende a mil 300 soles.

Reportan 31 casos

La epidemióloga de la Geresa, Ana María Burga, confirmó que hasta la fecha existen 31 casos de Guillain Barré en La Libertad y cinco probables que aún están en evaluación. La enfermedad ha cobrado una víctima mortal.