Alejandra Guerrero anuncia su salida de La Bella Luz: "El ambiente laboral ya no era el adecuado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Guerrero anunció su salida de la orquesta La Bella Luz. La joven cantante afirmó que deja la agrupación de cumbia, fundada por Óscar Custodio, debido a supuestos conflictos internos en el grupo, motivos por los cuales decidió separarse momentáneamente en julio de este 2025 y regresar semanas después.

Ahora, la artista de 21 años compartió un extenso comunicado donde asegura que el ambiente en la agrupación chiclayana La Bella Luz “ya no es el adecuado” para ella.

“Quiero compartir con ustedes que he tomado la decisión de retirarme de la orquesta La Bella Luz. No fue una decisión fácil, pero sentí que el ambiente laboral ya no era el adecuado para mí y, por ello, decidí priorizar mi bienestar emocional y personal”, se lee en el pronunciamiento compartido en Instagram el último miércoles.

Del mismo modo, Alejandra Guerrero, quien entró a La Bella Luz a los 18 años, mencionó que “hubo actitudes y situaciones” dentro de la orquesta que hicieron que tome la decisión definitiva de retirarse.

“A pesar de mi deseo de continuar, hubo actitudes y situaciones que me hicieron sentir que mi presencia ya no era bienvenida, y eso me llevó a reflexionar profundamente sobre mi lugar y lo que merezco como persona y profesional”, sostuvo.

Alejandra Guerrero integró la agrupación de cumbia La Bella Luz. | Fuente: Instagram (orquestalabellaluzoficial)

Alejandra Guerrero tras dejar La Bella Luz: “Se abre una nueva etapa para mí”

Alejandra Guerrero mencionó que se encuentran buscando “un nuevo espacio” donde pueda desarrollar su talento para el canto, actividad que practica desde muy pequeña, según se ve en sus redes sociales.

“Estoy en busca de un nuevo espacio donde pueda crecer, sentirme tranquila, valorada y seguir desarrollando lo que tanto amo: la música”, acotó.

En otro momento, agradeció a Óscar Junior Custodio, hijo del fundador y dueño del grupo La Bella Luz, por haberla integrado a la orquesta el 2023.

“Agradezco sinceramente al señor Óscar por haberme brindado la oportunidad de ser parte de este proyecto. Fue una etapa llena de aprendizajes, experiencias y momentos que siempre llevaré conmigo”, sostuvo.

Finalmente, se dirigió a todos sus seguidores pidiéndoles que la puedan seguir apoyando en sus nuevos proyectos profesionales.

“Se abre ahora una nueva etapa para mí, y espero seguir contando con el apoyo y cariño de quienes siempre han estado a mi lado. A cada persona que me ha brindado su respaldo, su palabra de aliento o simplemente una sonrisa en el camino, gracias de corazón”, concluyó.

Alejandra Guerrero afirmó que ambiente laboral en La Bella Luz "ya no era el adecuado para ella".Fuente: Instagram (alejandra_guerrero_oficial11)

Alejandra Guerrero dejó La Bella Luz tras presunto acoso laboral

Esta no es la primera vez que Alejandra Guerrero anuncia su salida de La Bella Luz. El último 19 de julio la cantante dio a conocer su retiro temporal de la orquesta tras rumores de un supuesto acoso laboral, algo que no fue desmentido —ni confirmado— por ella.

Asimismo, el creador de contenido Chucho Valderrama reveló que Guerrero decidió irse de La Bella Luz por presuntas conductas inapropiadas dentro de la orquesta compartiendo breves mensajes que denotarían la existencia de un acoso laboral.

Pese a los mensajes mostrados, Alejandra Guerrero decidió regresar a los escenarios con La Bella Luz el último 31 de julio sorprendiendo a sus fans y seguidores.