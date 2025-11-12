Trujillo: intervienen a ciudadano chileno con alerta azul de Interpol durante operativo en locales nocturnos

Trujillo | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional intervinieron a un ciudadano chileno con alerta azul de Interpol, durante un operativo realizado en centros nocturnos del distrito de Huanchaco, en la provincia liberteña de Trujillo.

El corresponsal de RPP en La Libertad informó que el extranjero está presuntamente inmerso en un proceso de investigación por el delito de violación sexual a un menor de edad.

Nuestro periodista indicó que la Policía Nacional ya está realizando las coordinaciones a través de la oficina de Interpol, para verificar la situación del intervenido y su próximo retorno a Chile, para responder ante la justicia.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Operativo en locales nocturnos

La prensa liberteña informó que el citado operativo se realizó en los locales Bahía Rosa y Pantaleón, donde se realizaron controles de identidad a más de 70 personas.

En las diligencias, se detectaron a seis ciudadanas extranjeras con situación migratoria irregular, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, informó el portal N60.

“La Libertad no será guarida de delincuentes. Cada operativo es una advertencia clara: no habrá refugio para quienes violan la ley, sin importar nacionalidad ni fachada”, señaló el general PNP Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, según el citado medio.

