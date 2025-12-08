Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lurín: asesinan a hombre de más de 10 disparos dentro de un taxi en la calle los Pinos

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La víctima aún no ha sido identificada y, de acuerdo con las diligencias preliminares, no se descarta un posible ajuste de cuentas.

Seguridad
00:00 · 01:42
Tras el ataque, los agresores escaparon con rumbo desconocido.
Tras el ataque, los agresores escaparon con rumbo desconocido. | Fuente: RPP

Un hombre fue asesinado de más de diez disparos cuando se encontraba dentro de un taxi en la calle Los Pinos, en la asociación de viviendas Los jardines de Lurín.

Según relató el taxista, la víctima le pidió un servicio hasta este punto, descendió y se puso a conversar con dos mujeres que lo aguardaban en el lugar.

Minutos después, dos individuos a bordo de una motocicleta lo esperaron en dicho lugar para interceptarlo y dispararle en repetidas ocasiones, provocando su muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, los agresores escaparon con rumbo desconocido.

Víctima no ha sido identificada

La víctima aún no ha sido identificada, pues no se encontraron sus documentos cuando llegaron las autoridades.

En tanto, el chofer del taxi resultó ileso tras este ataque y la Policía informó que también será incluido en las investigaciones.

Vecinos de la zona señalaron que el hombre vivía a pocas cuadras y que solo lo conocían de vista.

PNP no descarta ajuste de cuentas

La PNP ya inició las diligencias por este crimen y de manera preliminar no descarta que se trate de un posible ajuste de cuentas.

Al lugar llegaron peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y la continuación de las diligencias. Este caso será investigado por el Departamento de Investigación Criminal de Lurín.

Te recomendamos
Informes RPP

Viviendas de interés social en Lima

Las “Viviendas de Interés Social” están bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara irregularidades en algunos de estos proyectos como la construcción de edificios más altos de lo permitido o la falta de documentos técnicos. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Lurín Lima calle los Pinos Inseguridad Asesinato Ajuste de cuentas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Seguridad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA