La Libertad: mueren presidente de la ronda campesina de Chugay y tres acompañantes en accidente de tránsito en Pataz

El aparatoso accidente ocurrido a la altura del sector Piedra Talambo, en el distrito y provincia de Pataz.
Redacción RPP

por Redacción RPP

La víctima fue identificada como Alejandro Ruiz Monzón, quien se dirigía rumbo a su comunidad en la provincia de Sánchez Carrión, donde tenía programadas diversas actividades.

La Libertad
El presidente de la ronda campesina de Chugay, Alejandro Ruiz Monzón, y otras tres personas fallecieron en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a la altura del sector Piedra Talambo, en el distrito y provincia de Pataz, en la sierra de la región de La Libertad.

De acuerdo con las primeras informaciones, fueron los propios dirigentes de las rondas campesinas quienes alertaron la desaparición de los ocupantes del vehículo, luego de conocer que habían partido desde Retamas con rumbo a su comunidad en la provincia de Sánchez Carrión, donde tenían programadas diversas actividades.  

Tras una intensa búsqueda, la camioneta fue hallada en el fondo de un abismo. En el lugar, los equipos de rescate encontraron también a una niña herida, quien aparentemente viajaba con las víctimas.

La menor fue trasladada a la posta médica de Chagual, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), La Libertad registra 187 víctimas por accidente de tránsito en lo que va del año.

La Libertad Pataz Accidente de tránsito

