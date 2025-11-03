Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La Libertad: Policía busca a delincuentes tras muerte de dos vigilantes en un malecón de Puerto Malabrigo

En el video se observa que los asesinos no cubrieron sus rostros.
En el video se observa que los asesinos no cubrieron sus rostros. | Fuente: Andina/imagen referencial | Fotógrafo: Melina Mejía
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Los fallecidos fueron identificados como Jeison Vílchez Marchán y José Luis Cárdenas Valladares. Según la investigación de la Policía, minutos antes del ataque sostuvieron una acalorada discusión con un grupo de hombres en estado de ebriedad, cuando intentaron ingresar a otra tienda cercana para comprar algunos productos.

Actualidad
00:00 · 01:19

La Policía peruana de la región La Libertad busca a los delincuentes que fueron captados por la cámara de una bodega en el momento que asesinaron a dos vigilantes que se encontraban reunidos en el malecón de Puerto Malabrigo, en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope.

Según el video, al que tuvo acceso RPP, ninguno de los sicarios se cubrió el rostro. 

Uno estaba vestido con polo y zapatillas blancas, además de short jean, mientras que el otro tenía pantalón y polo de color negro, con algunas rayas blancas. 

Ambos sacaron armas y dispararon directamente contra los vigilantes.

Uno de los amigos que acompañaba a las víctimas logró correr en el momento en que empezaron los disparos.

Los fallecidos fueron identificados como Jeison Vílchez Marchán y José Luis Cárdenas Valladares, de 35 y 32 años, naturales de las regiones de Tumbes y La Libertad

Según la investigación de la Policía, minutos antes del ataque sostuvieron una acalorada discusión con un grupo de hombres en estado de ebriedad cuando intentaron ingresar a otra tienda cercana para comprar algunos productos.

Los familiares de Jeison Vílchez Marchán y José Luis Cárdenas Valladares piden que el hecho se investigue.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
La Libertad inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA