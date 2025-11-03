La Libertad: Policía busca a delincuentes tras muerte de dos vigilantes en un malecón de Puerto Malabrigo

La Policía peruana de la región La Libertad busca a los delincuentes que fueron captados por la cámara de una bodega en el momento que asesinaron a dos vigilantes que se encontraban reunidos en el malecón de Puerto Malabrigo, en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope.

Según el video, al que tuvo acceso RPP, ninguno de los sicarios se cubrió el rostro.

Uno estaba vestido con polo y zapatillas blancas, además de short jean, mientras que el otro tenía pantalón y polo de color negro, con algunas rayas blancas.

Ambos sacaron armas y dispararon directamente contra los vigilantes.

Uno de los amigos que acompañaba a las víctimas logró correr en el momento en que empezaron los disparos.

Los fallecidos fueron identificados como Jeison Vílchez Marchán y José Luis Cárdenas Valladares, de 35 y 32 años, naturales de las regiones de Tumbes y La Libertad.

Según la investigación de la Policía, minutos antes del ataque sostuvieron una acalorada discusión con un grupo de hombres en estado de ebriedad cuando intentaron ingresar a otra tienda cercana para comprar algunos productos.

Los familiares de Jeison Vílchez Marchán y José Luis Cárdenas Valladares piden que el hecho se investigue.