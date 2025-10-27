Últimas Noticias
San Martín de Porres: delincuentes atacan por segunda vez un gimnasio en menos de 15 días

por Jair Zevallos Morón

El ataque ocurrió durante la madrugada y las cámaras de seguridad captaron cuando dos sujetos en moto dispararon contra el local, que ya había sido blanco de un atentado con explosivos el pasado 15 de octubre.

Afortunadamente, en el momento del incidente no había clientes ni personal en el lugar y no se reportaron heridos. | Fuente: RPP

Por segunda vez en menos de 15 días, la fachada de un gimnasio ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres fue atacada durante la madrugada de ayer, domingo 26 de octubre.

Una grabación registrada por las cámaras de seguridad muestra cómo dos hombres a bordo de una motocicleta pasan por la puerta principal del local para, posteriormente, descender y disparar directamente al segundo y tercer piso, espacios en los que se encuentran ubicadas las máquinas y equipos del gimnasio.

Afortunadamente, en el momento del incidente no había clientes ni personal en el lugar y no se reportaron heridos. Sin embargo, el propietario del gimnasio ha expresado su preocupación y miedo ante estos actos violentos, ya que esta es la segunda ocasión en que recibe amenazas por parte de presuntos extorsionadores.

Primer ataque se registró el 15 de octubre

Anteriormente, el 15 de octubre RPP llegó a este mismo lugar a tomar los testimonios de los clientes, ya que desconocidos habían dejado un explosivo en los exteriores del local.

Tras el ataque, se implementaron nuevas regulaciones para los clientes que visitan el local, incluyendo la solicitud de que se retiren gorros, bufandas y cascos para facilitar su identificación en las cámaras de seguridad.

Además de este ataque, un condominio cercano también fue víctima de otro asalto a manos de los mismos delincuentes, quienes dejaron un explosivo que provocó daños en el inmueble.

Los residentes de la zona se encuentran alarmados y han expresado su temor al no sentirse seguros en su propio vecindario. A pesar de la presencia policial, los vecinos prefieren no comentar sobre la situación debido al miedo a represalias.

La Policía Nacional ya ha iniciado una investigación sobre estos hechos y ha establecido un monitoreo especial sobre personas que transiten en motocicletas. Se espera que las autoridades intensifiquen su trabajo en la búsqueda de los responsables.

