La Libertad: hombre muere tras incendio provocado por una vela en su vivienda

Un incendio cobró la vida de un hombre en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, en la región La Libertad, luego de que una vela encendida provocara el fuego que consumió su vivienda por completo, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La víctima fue identificada como Carlos Melón Chávez (56), quien no logró salir a tiempo de su dormitorio cuando se produjo el siniestro.

Según señaló a RPP su hermano, Santiago Melón Chávez, el padre del fallecido intentó auxiliarlo durante el incendio; sin embargo, el fuego se propagó rápidamente debido a que Carlos Melón tenía en una de sus manos una botella con alcohol, lo que agravó la situación.

El siniestro se registró durante la noche del martes y fueron los vecinos quienes intentaron controlar las llamas por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos.

A pesar de los esfuerzos, las pertenencias de los ocupantes del lugar quedaron reducidas a cenizas y la vivienda de dos pisos fue declarada inhabitable por Defensa Civil.