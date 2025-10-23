Rescatan a 23 burros y 4 caballos de un camal clandestino en Trujillo: ¿qué pasará con estos animales?

La Policía Nacional intervino un camal clandestino en donde encontraron al menos 27 animales entre caballos y burros que iban a ser sacrificados para luego comercializar su carne, según información de las autoridades.

La acción policial se ejecutó en la calle Cerro de Pasco de la Urbanización Aranjuez de la ciudad de Trujillo. Allí el personal constató la presencia de los animales e intervino a dos personas que estaban en el lugar.

El lugar pudo ser ubicado gracias al uso de un dron de patrullaje. Esto permitió que se visualizaran a los animales en varios corrales.

El camal clandestino tenía fachada de una casa; sin embargo, al interior tenía ambientes insalubres donde los cuartos se habían acondicionado para sacrificar y hasta almacenar la carne de los animales en congeladoras, según informó Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal.

“Se conoce por las versiones de las personas que viven acá, que traían animales del interior de la provincia, lo engordaban por una semana y luego lo sacrificaban para ser vendidas como carne de res en los mercados. Hay dos personas por lo pronto que están como en calidad de testigos, están indicando que es un tercero que se encarga de la conducción de este camal clandestino”, indicó el oficial.

Personal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) y de la gerencia de salud del municipio provincial fueron comunicados del hallazgo para la incautación de la carne incautada.

Las dos personas que fueron encontradas en el interior de la casa serán citadas en calidad de testigos, pues se busca identificar a una tercera persona, de la que señalan se encarga de realizar el movimiento para la distribución de la carne.

Animales rescatados son enviados a la Policía

Los 27 animales equinos, entre caballos y burros rescatados antes de ser sacrificados en un camal clandestino, han sido derivados a la Policía, según reveló Vicky Mori, titular de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Trujillo, quien también refirió que se realizarán operativos en mercados.

Son cuatro caballos y 23 burros los cuales, según fuentes de RPP, qye estarán momentáneamente en la unidad de Caballeria de la Policía.

Mori también reveló que en el camal clandestino se halló cerca de 10 kilos de carne procesada aparentemente de burro o caballo que presuntamente tenía como destino su venta en mercados de la ciudad.

Al ser clausurado dicho camal, la autoridad también indicó que se iniciarán las sanciones y multas al dueño del espacio.