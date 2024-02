La Libertad: exigen al Gobierno adoptar medidas urgentes para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado

Actualidad La Libertad: exigen al Gobierno a adoptar medidas urgentes para luchar contra la delincuencia y crimen organizado

El excongresista Elías Rodríguez, líder el movimiento “Trabajo más Trabajo”, pidió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que se apliquen medidas eficaces en la región La Libertad para frenar la ola de criminalidad y la delincuencia, que preocupa a la población del norte del país.

En Ampliación de Noticias de RPP, el exparlamentario indicó que la región La Libertad “ha sido tomada por la violencia” y que la población está aterrada por la inseguridad que se vive actualmente. Asimismo, señaló que hay falta de liderazgo y planificación por parte del Ejecutivo y el gobierno regional.

“La capacidad de respuesta de nuestras autoridades es nula y nos obliga a la ciudadanía a movilizarnos por el terror que genera esta violencia. No hay una respuesta inmediata, ni del gobierno de la señora Boluarte, ni del gobierno del señor Acuña. Por el lado de ellos tenemos incapacidad para las compras de logística (camionetas, drones, equipamientos y de laboratorio de criminalística)”, indicó el exdirigente.

Elías Rodríguez propuso que se tipifique en la ley peruana la figura de “terrorismo urbano” y que la sanción sea la cadena perpetua para aquellas personas que sean halladas responsables.

“Yo quiero proponer que el parlamento inicie la propuesta legislativa de sancionar este terror urbano. En lugar de irnos a la pena capital, que puede generar controversia, podemos plantear para todo el país, especialmente para el norte, la pena que signifique cadena perpetua, para todos aquellos que están inmersos dentro de esta tipificación”, afirmó.

Solicita un grupo especial contra el crimen

Rodríguez también solicitó al Ejecutivo que se cree un grupo especializado de inteligencia, el cual se dedique a enfrentar y sancionar la delincuencia y el crimen organizado en el país.

“Yo quiero solicitarle al señor gobernador que se cree un grupo especial de inteligencia, como el GEIN, el que derrotó el terrorismo. Que haya uno así para la delincuencia y que desbaraten bandas. Pero en armonía con la otra parte de la cadena de ese eslabón que se llama Ministerio Público y Poder Judicial”, enfatizó el exparlamentario.

Asimismo, señaló que el gobierno regional de La Libertad no ha utilizado una parte de su presupuesto para luchar contra la delincuencia. Es por ello que exigen medidas urgentes para detener la ola de inseguridad ciudadana.

“Ha trascurrido un año, todo el 2023, y prácticamente la región La Libertad, con una gran cantidad de dinero, casi 800 millones de soles, de los cuales puede destinar una cifra importante en esta lucha contra la delincuencia, hoy nos hace parecer como una región fallida, donde prácticamente es incapaz, no hay visión, no hay una planificación, no hay un liderazgo”, agregó.

La Libertad: exigen al Gobierno a adoptar medidas urgentes para luchar contra la delincuencia y crimen organizado | Fuente: RPP