La Libertad: el caso del fiscal de Virú que fue grabado mientras aceptaba una presunta coima y ahora está detenido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público, a través de un comunicado, anunció una serie de medidas inmediatas tras la detención preliminar del fiscal provincial de Virú (región La Libertad) William Fernando Salinas Anastacio, acusado de haber recibido una coima en un caso de tenencia ilegal de explosivos que involucra a menores infractores.

La captura del magistrado se produjo luego de que la Fiscalía solicitara al Poder Judicial su detención, la cual fue ejecutada por la Policía Nacional. Según informó la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, el caso es investigado en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).

“La medida se ejecutó por su presunta vinculación con la recepción de una dádiva económica (coima) en un caso de tenencia ilegal de materiales explosivos que involucra a menores infractores”, indica el comunicado.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Luis Gustavo Guillermo Bringas, indicó que, tras tomar conocimiento del caso, el Ministerio Público dispuso coordinaciones urgentes con la Dircocor para el desarrollo de diligencias; solicitud y ejecución de detención preliminar contra el fiscal investigado. Además, aseguró “garantía de sanción para los responsables, en el marco del debido proceso”.

Guillermo Bringas calificó el hecho como “grave” y contrario a los principios de la institución, pero recalcó que se trata de un caso aislado.

“Este tipo de acciones no solo deben ser investigadas, sino también sancionadas. Nadie está por encima de la ley”, señaló.

¿Cómo fue la detención del fiscal?

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, a través del Departamento Descentralizado contra la Corrupción, ejecutó un operativo que llevó a la detención preliminar por siete días del fiscal provincial William Fernando Salinas Anastasio, titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de la provincia de Virú, por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

Esta acción se ejecutó a mérito de una resolución judicial emitida por el Tercer Juzgado Penal Superior de Investigación Preparatoria en respuesta a hechos que se registraron el pasado 25 de septiembre durante una audiencia virtual sobre la detención de menores de edad por tenencia ilegal de materiales explosivos.

Los hechos consisten en que el fiscal Salinas sostuvo una conversación telefónica sin desconectarse de la plataforma judicial en la que se habría evidenciado la recepción de una dádiva económica vinculada al caso. Incluso, solicita que se duplique el pago que se había ofrecido.

La situación irregular fue advertida por la jueza del Juzgado Civil Mixto de Virú, quien elevó un informe a la primera Fiscalía Superior Penal de la Libertad. A partir de esta situación se hicieron las coordinaciones para que la Policía en Trujillo activara las diligencias correspondientes, logrando la ubicación y detención del investigado en el distrito de Simbal.