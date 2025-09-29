La Libertad: ordenan 7 días de detención preliminar a fiscal de Virú por presunto cohecho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, a través del Departamento Descentralizado contra la Corrupción, ejecutó un operativo que ha permitido la detención preliminar por siete días del fiscal provincial William Fernando Salinas Anastasio, titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de la provincia de Virú, en La Libertad, por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

La medida ha sido dispuesta mediante una resolución judicial emitida por el Tercer Juzgado Penal Superior de Investigación Preparatoria en respuesta a hechos que se registraron el pasado 25 de septiembre durante una audiencia virtual sobre la detención de menores de edad por tenencia ilegal de materiales explosivos.

Los hechos consisten en que el fiscal Salinas sostuvo una conversación telefónica sin desconectarse de la plataforma judicial en la que se evidenció la recepción de una dádiva económica vinculada al caso. Incluso solicita que se duplique el pago que se había ofrecido.

Fiscal investigado ya se encuentra en manos de las autoridades

La situación irregular ha sido advertida por la jueza del Juzgado Civil Mixto de Virú, quien elevó un informe a la primera Fiscalía Superior Penal de la Libertad. A partir de esta situación se hicieron las coordinaciones para que la Policía en Trujillo activara las diligencias correspondientes, logrando la ubicación y detención del investigado en el distrito de Simbal.

Este operativo ha hecho que la Policía también despliegue a su unidad especializada y permita que la disposición de esta resolución finalmente se cumpla.

El fiscal acusado del delito de cohecho pasivo específico ya ha sido detenido y se encuentra en estos momentos a disposición de las autoridades para que responda ante la justicia.