La Libertad: mujer acusada de quemar a su expareja es citada a declarar por tercera vez

La Libertad Según el abogado de la víctima, la mujer tendrá que declarar por tercera vez, por lo que ya se ha instalado un espacio en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud.

Darcy Ríos, la mujer acusada de quemar a su expareja Ricardo Rojas y ocasionarle la muerte, ha sido citada por tercera vez a declarar por la Fiscalía.

Américo Castana, representante de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Chepén (La Libertad), quien está a cargo del caso, señaló que espera poder obtener el testimonio de la acusada esta vez, tras sus negativas y la de sus médicos a cargo.

“Nosotros hemos tratado dos veces de que rinda su declaración, pero los médicos nos lo han impedido, nos han dicho que no está en condiciones. No puede ingresar nadie a su habitación donde está internada, solo puede hacerlo una sola persona. Ante eso, no se ha logrado realizar (la declaración), vamos a intentar mañana a las 3:00 p.m. Ojalá se pueda porque de repente los médicos de nuevo lo impiden”, expresó el representante del Ministerio Público.

Según Juan Alvarado, abogado de la víctima, la citación es ineludible. Por tanto, ya se ambientó un espacio en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Essalud, donde se encuentra la presunta agresora recibiendo atención médica por las quemaduras en sus brazos y abdomen ocasionados también la noche del 24 de abril en Chepén cuando intentó -presuntamente- quemar a su pareja.

Abogado de la víctima cita a declarar a médico del Hospital de Apoyo de Chepén

Por otro lado, Alvarado ha solicitado a la Fiscalía citar en calidad de testigo al director del Hospital de Apoyo de Chepén, Paul Chávez. Esto luego que el galeno declaró ante los medios de comunicación que la señora Darcy Ríos desistió de atenderse en este centro de salud y se retiró junto a su hija de 5 años.

Familiares y amigos de Ricardo Rojas piden justicia

Los amigos y familiares de Ricardo Rojas realizaron un platón en los exteriores de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Chepén, ubicada en el parque Palma Villa de esta ciudad, para exigir la prisión de Darcy Ríos y la tipificación del caso como parricidio, de acuerdo con Juan Alvarado, abogado de la víctima.