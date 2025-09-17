Últimas Noticias
La Libertad: suboficial de la Policía fue hallado sin vida y con dos heridas de bala en Quiruvilca

Investigan presunto asesinato de suboficial de la Policía hallado sin vida en Quiruvilca
Luego del hallazgo, el cadáver fue trasladado a la unidad médico-legal, donde las pruebas forenses lo identificaron como Alfredo Sebastián Caldas Venancio, de 32 años. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El cuerpo fue ubicado en una zanja en el sector Pampa de la Julia. Autoridades ya investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte del efectivo.

La Libertad
00:00 · 01:33

Un suboficial de la Policía Nacional fue encontrado sin vida y con indicios de haber recibido dos impactos de bala. El cuerpo fue encontrado en una cuneta, una zanja que se excava a los lados de una carretera para canalizar agua.

El hallazgo ocurrió en el sector Pampa de la Julia, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, en la sierra de la región La Libertad, según informó la PNP.

Luego del hallazgo, el cadáver fue trasladado a la unidad médico-legal, donde las pruebas forenses lo identificaron como Alfredo Sebastián Caldas Venancio, de 32 años.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo la muerte del Policía. Las primeras hipótesis apuntan a que el uniformado fue baleado en otro lugar y su cuerpo fuera arrojado en la zona donde fue encontrado.

Sus familiares ya fueron informados de lo sucedido, por lo que se espera que en las próximas horas lleguen a Santiago de Chuco, a fin de acompañar las diligencias posteriores y retirar el cuerpo para darle sepultura.

RPP Data

Cifras por muertes violentas en aumento

Enero cerró con una cantidad récord de fallecidos por muertes violentas en nuestro país, así lo indica el Sistema Nacional de Defunciones, Sinadef. Las principales causas son los homicidios y accidentes de tránsito. ¿A qué se debe este aumento? Los detalles en el siguiente informe de RPP Data.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Tags
La Libertad Policía Nacional

