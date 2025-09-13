Atentado en Trujillo: dictan 18 meses de prisión preventiva contra implicados en la explosión que afectó viviendas en urbanización Las Quintanas

Everet Quintero, Nilton Ravello, Fabrizzio Leyton y Juan Valencia son investigados por la Fiscalía por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Everet Quintero Monasterio (ciudadano venezolano de 32 años, alias ‘Chamo’), Nilton Ravello Ramos (19), Fabrizzio Leyton Gutiérrez (alias ‘Pelado’, de 22 años) y Juan Valencia, acusados de estar implicados en el ataque con explosivos que dejó al menos doce personas heridas y más de treinta viviendas afectadas en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, provincia de Trujillo (región La Libertad).



De acuerdo con el Ministerio Público, estas personas son investigadas por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y daños. Precisó que Leyton también es imputado por el presunto delito de tenencia de materiales peligrosos.



La fiscal provincial Jennifer Ludeña Meléndez sustentó la medida restrictiva, luego de formalizar la investigación preparatoria por este caso. Producto del atentado, se contabilizó 93 personas agraviadas, detalló el Ministerio Público a través de sus redes sociales.



¿Cuál es el móvil del atentado?

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que, después de la explosión ocurrida alrededor de las 10:49 p. m. del jueves 4 de septiembre en Trujillo, el personal especializado de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Quintero Monasterio, Ravello Ramos y Leyton Gutiérrez, señalados de ser los responsables de la detonación en la vivienda de una mujer dedicada al rubro minero, en la provincia de Pataz, quien habría denunciado amenazas de extorsión.

Para dicha cartera, los intervenidos serían parte de una banda delictiva 'Los cachacos del padrino', quienes funcionarían como una facción operativa de la organización criminal 'Los pulpos'. Mininter dio cuenta que, según investigación preliminar, 'Pelado' habría contratado a los otros dos hombres para colocar la carga explosiva, compuesta por 30 cartuchos de emulsión.

"Durante la intervención, se incautaron otras diez emulsiones y una motocicleta de propiedad del ciudadano venezolano", detalló en un comunicado.

Añadió que los agentes policiales continúan con las investigaciones para "desarticular por completo esta organización" y determinar el móvil del atentado.