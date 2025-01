Pataz: mineros atrapados tras atentado contra torre de alta tensión de minera Poderosa lograron salir de socavón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los 17 mineros atrapados en una bocamina en el sector Carhuabamba, en la provincia de Pataz, luego de un ataque con dinamita ocurrido la madrugada del domingo 12 de enero contra una torre de alta tensión de la minera Poderosa, lograron salir del socavón tras cuatro días, informó Pablo De La Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa.

"Estos 17 trabajadores de una minera ilegal felizmente han logrado escabullirse porque, nuevamente, es un laberinto de conexiones y galerías subterráneas Así que lograron felizmente escapar y ahora entiendo yo, por los reportes de la Policía, se encuentran a salvo", manifestó en diálogo con RPP.

Previamente, el alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, declaró que no había comunicación directa con los mineros, por lo se estaba a la espera de confirmar si habían logrado salir del socavón por otro túnel.

"No existe un tipo de comunicación directa, así que solamente tenemos la esperanza de que estas personas podrían haber salido por otro túnel y no haya mayor incidencia dentro. Estamos haciendo las limpiezas o se están haciendo las limpiezas para corroborar que ya no haya nadie adentro, porque hubo cierta novedad que habían salido por otro túnel", manifestó.

El burgomaestre apuntó que tomó conocimiento del caso luego de que la PNP haya solicitado a su gestión apoyo logístico, maquinaria y recurso humano.

"Nosotros con cierta logística, combustible y la gestión para la adquisición de los equipos para la limpieza, nada más, porque no nos requiere otra cosa, pero sí vale presentar esto que nosotros acudimos a raíz de un documento que nos hace llegar a la Policía Nacional", mencionó.

Estado de emergencia en Pataz

Consultado sobre la aplicación del estado de emergencia en Pataz desde hace un año, que incluye un importante contingente de efectivos de la PNP y Ejército, Armas cuestionó la medida y aseguró que "no está dando resultados óptimos".

"(Falta) transparentar el estado de emergencia, porque nosotros a nivel de Codisec hacemos los trabajos de patrullaje mixto, de patrullajes para el cumplimiento de la matriz de actividades que tenemos como Codisec, pero normalmente lo hacemos con la PNP. No participa Dinoes, no participa ningún tipo de institución de la PNP que está llevando a cabo el estado de emergencia", refirió.