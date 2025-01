Gobierno prorrogó el estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por continuidad de actos delictivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno dispuso ayer, sábado, prorrogar los estados de emergencia que rigen actualmente en 3 provincias de la región La Libertad y una de Tumbes, debido a la continuidad de la incidencia criminal.

A través de sendos decretos supremos suscritos por la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; y los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia; se dispuso que la medida continúe, por 60 días, a partir del próximo 9 de enero, en las provincias liberteñas de Pataz, Virú y Trujillo. Asimismo, en la provincia de Zarumilla, Tumbes, el estado de emergencia proseguirá por el mismo lapso desde hoy, 5 de enero.

Cabe indicar que esta medida ya había sido anunciada por el titular de la PCM, el pasado jueves, en una conferencia de prensa. Adrianzén Olaya indicó que, durante la primera sesión del Consejo de Ministros de este año, se aprobó la prórroga para combatir delitos como homicidios, extorsiones, robos, trata de personas y el tráfico ilícito de drogas.

“Se ha decidido una presencia mucho más activa en el interior del país y hemos dispuesto que se viaje en promedio dos veces por semana, llegando fundamentalmente a las provincias del interior, no solo estaremos en las capitales de la región, sino que daremos un paso más para dirigirnos a las provincias”, resaltó el premier.

Vale destacar que las provincias de Pataz y Trujillo fueron declaradas en emergencia desde el último 13 de febrero; mientras que en Virú la medida rige desde el pasado 12 de julio, y en Zarumilla, desde el 10 de enero del año pasado.

Durante ese lapso se aplica lo dispuesto en la Constitución, concerniente a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.



¿Por qué la Policía recomendó la continuidad de los estados de emergencia en las 4 provincias?

Según se indica en los referidos decretos supremos, la prórroga fue recomendada por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú a partir de informes reservados de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y de la región policial respectiva.

En el caso de Pataz, se indica que los informes dieron cuenta de "la problemática de la minería ilegal, el crimen organizado y delitos conexos en la provincia [...] que continúa afectando al orden interno"; mientras que en Trujillo y Virú se advirtió de "la criminalidad existente [...] en sus distintas modalidades, siendo los delitos con mayor incidencia homicidios, robo de vehículos, robos, hurtos, entre otros; además de mantenerse vigente la comisión de delitos contra el patrimonio (extorsión) cometidos por organizaciones y bandas criminales que utilizan armas de fuego y artefactos explosivos, lo cual perturba el orden interno".

En lo que respecta a Zarumilla, los informes policiales recomendaron "continuar con las operaciones policiales que garanticen la preservación y/o restablecimiento del orden interno en la zona [...], así como los derechos constitucionales de la población frente a la comisión de delitos como el de tráfico ilícito de drogas, contrabando, trata de personas, lavado de activos, tráfico de armas, entre otros".

Cabe indicar que, en octubre pasado, Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, en entrevista con RPP, sostuvo que el estado de emergencia decretado en su jurisdicción no había tenido resultados, pues no se ha dispuesto de recursos para mejorar la labor policial en la zona.

En declaraciones a Nunca es tarde, el burgomaestre sostuvo que, si bien hay policías en Pataz, estos protegen a la minera Poderosa y no a la población, por lo que pidió que el trato sea equitativo para la empresa y la gente de dicha provincia.

“Ya vamos a cumplir un año que está la provincia de Pataz en estado de emergencia y mientras no vaya acompañado de un recurso logístico, los estados de emergencia no van a funcionar”, indicó el alcalde de Pataz.

“Sí va Dinoes está en Parcoy, está en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Hay que ser exactos y expresarlo como tal están protegiendo a la minera Poderosa, a la empresa privada, mas no a la población. También hay que proteger al pueblo, hay que proteger a todos. Entonces, tenemos comisarías que no están bien implementadas”, añadió.