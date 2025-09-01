Secuestro de recién nacida en hospital de Trujillo: ¿qué medidas toman las autoridades de salud?

El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, informó a RPP que se dispuso el cambio inmediato del personal de seguridad del hospital y una revisión exhaustiva de los protocolos de vigilancia.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente secuestro de una bebé en el hospital Belén de Trujillo ha encendido las alarmas en el sistema de salud regional. La menor, de apenas un día de nacida, fue sustraída por una mujer que se hizo pasar por personal de salud.

El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, informó que se dispuso el cambio inmediato del personal de seguridad del hospital y una revisión exhaustiva de los protocolos de vigilancia. La mujer ingresó al área de maternidad con un uniforme blanco, sin que los vigilantes detectaran la irregularidad.

“Este hecho muestra una vulnerabilidad que no podemos permitir. Se han tomado acciones correctivas y se aplicará la misma revisión en todos los hospitales de alta demanda de la región”, declaró Morillo.

Además, el funcionario indicó que el personal médico y de turno en el área de maternidad deberá presentar informes detallados sobre lo ocurrido, pues tienen responsabilidad en la admisión de personas extrañas al servicio. Los reportes serán evaluados por la oficina administrativa de responsabilidades.

“El principio de justicia debe cumplirse. Este hecho no puede quedar impune, y al mismo tiempo debemos aprender de lo ocurrido para reforzar la seguridad en nuestros hospitales”, subrayó Morillo.

El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, acusada de secuestrar a la recién nacida del hospital Belén. | Fuente: Policía Nacional

Mujer acusada del secuestro con prisión preventiva

El Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, acusada de secuestrar a una recién nacida del hospital Belén de Trujillo el pasado viernes 29 de agosto.

La defensa de la acusada argumentó problemas psiquiátricos de Hernández Ysturis; sin embargo, esto no fue sustento suficiente para cambiar la decisión del juzgado, que ordenó su internamiento inmediato en el penal el Milagro por un periodo de 9 meses.

Mientras tanto, la madre y la menor continúan internadas en el hospital Belén de Trujillo, aunque la recién nacida no presenta problemas de salud.

Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, de 20 años, ingresó el pasado viernes 29 de agosto al hospital Belén de Trujillo y se llevó a la recién nacida hasta una vivienda en la Urb. Las Casuarinas en donde fue intervenida.

Según las primeras indagaciones, ella había fingido un embarazo para retener a su pareja y para completar su engaño es que robó a la menor y lo llevó a su vivienda; sin embargo, fue descubierta.