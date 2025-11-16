Trujillo: asesinan a balazos a hombre cerca a paradero de combis

Según información policial, la víctima de 31 años era investigado por presuntos delitos, entre ellos el de fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

Un hombre fue asesinado a balazos por unos desconocidos a la altura de un paradero de combis en el barrio 3B en el distrito trujillano de Alto Trujillo, en la región La Libertad.

Lugareños de la zona identificaron a la víctima como Alfredo Rojas, de 31 años, quien falleció en la vía pública. Según la Policía, este sujeto cuenta con presuntos antecedentes criminales: en 2016 fue acusado de acompañar a un hombre que amenazó de muerte a una familia tras realizar disparos a una casa. Asimismo, desde el 2022 figura en una carpeta de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz por el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

Según la PNP, Alfredo Rojas también apareció en la lista de 19 detenidos de presuntos integrantes de la banda “Los topos de la minería ilegal”, intervenidos con un arsenal de armas y explosivos.

No se descarta que el crimen del joven pudo darse por un ajuste de cuentas ante conflictos previos. E incluso no se descarta que su asesinato responda a una respuesta criminal por algún homicidio reciente.

Este es el segundo asesinato en menos de 24 horas en la provincia de Trujillo y, a la fecha, en la región La Libertad, ya suman al menos 230 homicidios.