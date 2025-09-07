Últimas Noticias
La Libertad: tras casi 12 horas, rescatan con vida a mineros que quedaron atrapados en bocamina en Quiruvilca

Rescatan con vida a diez mineros que quedaron atrapados en bocamina en Quiruvilca
Luego de emitirse la alerta a las cuatro de la tarde del último sábado, se pusieron en marcha las acciones de emergencia para rescatar a los mineros. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los trabajadores quedaron atrapados luego de un derrumbe durante la labor que ejercían en el sector Pampa Blanca. Todos se encuentran estables y no presentaron lesiones graves.

La Libertad
Diez trabajadores mineros que quedaron atrapados en el interior de una bocamina de extracción de carbón fueron rescatados por personal especializado de la Policía durante la madrugada de este domingo, informó la Región Policial La Libertad.

Los hombres se vieron atrapados luego de un derrumbe durante los trabajos en el sector Pampa Blanca, en el caserío de San Pedro, distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco.

Luego de emitirse la alerta a las cuatro de la tarde del último sábado, se pusieron en marcha las acciones de emergencia para rescatar a los mineros.

Casi 12 horas de trabajos

Es así que, aproximadamente a las 3 a. m. de este domingo, casi 12 horas después, concluyeron las labores de rescate, según precisó a RPP el general PNP Carlos Llerena Portal, jefe policial de la región.

El hecho movilizó a unidades de la Policía Nacional, serenos de Quiruvilca y personal de la Red Integrada de Salud de Santiago de Chuco.

La unidad a cargo de los trabajos se trasladó cerca de 500 metros dentro de la bocamina, donde hallaron a los mineros efectuando trabajos de remoción de escombros, en un esfuerzo por salvar su vida.

Los diez trabajadores fueron atendidos por personal del centro de salud de Shorey, donde según el reporte oficial, todos se encuentran estables, sin lesiones graves.

