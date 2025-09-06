La Libertad: lanzan huevo a alcalde de La Esperanza durante protesta

En un video difundido en redes sociales, se observa cómo un hombre se le acerca y le revienta un huevo en la cabeza a Wilmer Sánchez Ruiz cuando se disponía a abordar su camioneta.

Wilmer Sánchez Ruiz, alcalde del distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, recibió tres días de descanso médico luego de ser agredido con un huevo durante una protesta realizada el último viernes por un grupo de taxistas en los exteriores del Gobierno Regional de La Libertad.

La autoridad edil había participado poco antes de una conferencia de prensa, junto al gobernador regional César Acuña, para informar sobre el reciente atentado con explosivos que se registró en la urbanización Las Quintanas.

Según el certificado médico, el burgomaestre presentó una hinchazón de un centímetro en la zona occipital de la cabeza, por lo que se determinó su incapacidad médica por un periodo de tres días, salvo complicaciones.

En un video difundido en redes sociales, se observa cómo un hombre se le acerca y le revienta un huevo en la cabeza al alcalde cuando se disponía a abordar su camioneta.

El agresor fue intervenido de inmediato por efectivos de la Policía Nacional, mientras que la autoridad municipal formalizó la denuncia en la Comisaría PNP Ayacucho.

Sin embargo, no fue el único incidente registrado ese día, pues el gerente regional de Defensa Nacional, coronel PNP (r), Edwin Dávila, también fue alcanzado por un huevo cuando intentaba subir a una camioneta, en medio de las manifestaciones.