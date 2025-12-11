Trujillo: ¿qué pasó con empresario que desapareció y luego fue encontrado sin vida en el río Moche?

El pasado 8 de diciembre familiares de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza, de 50 años, reportaron su desaparición ante la Policía Nacional. Ellos aseguraron que el empresario salió desde su vivienda en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco, pero nunca más tuvieron noticias de él.

La Policía informó que testigos indicaron que Santisteban Ganoza salió de su vivienda con el objetivo de realizar un cobro relacionado con sus actividades comerciales. Al no regresar ni comunicarse con su familia, estos presentaron la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras una intensa búsqueda que incluyó a sus familiares y a equipos especializados de la PNP, su cuerpo fue localizado flotando en las aguas del río Moche, en un área de difícil acceso, la tarde del miércoles 10 de diciembre. El hallazgo fue realizado tras el aviso de un cuerpo avistado en el lugar.

Las autoridades confirmaron que los restos correspondían al empresario, que había sido visto por última vez cinco días antes de su hallazgo. La identificación se realizó con base en características físicas, vestimenta y la confirmación de sus familiares presentes en el lugar del levantamiento.

¿Qué dice la Policía al respecto?

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte. Las hipótesis apuntan a un aparente suicidio, aunque el cuerpo será sometido a peritajes forenses y necropsia para determinar la causa precisa del fallecimiento.

“Como resultado de las diligencias investigatorias que se ha realizado, se ha tomado conocimiento de que esta persona, al momento de retirarse de su homicidio, había dejado un sobre cerrado al vigilante de ese lugar para que sea entregado a la familia, en donde se conoce que ese documento hacía referencia a los problemas financieros de deuda que tenía esta persona, y así mismo de problemas de salud”, informó el oficial.

El jefe de la Divincri también señaló que se encontró una jeringa usada de 60 ml en la mano derecha del fallecido, además de otra jeringa sin usar y un torniquete blanco en el brazo derecho, con evidencias de venopunción.

“Se ha evidenciado de que esta persona no tiene lesiones corporales que sean propias a una violencia física ocasionada por una tercera persona, se tiene algunas lesiones que son propias de los insectos o roedores, aprovechando la descomposición del cuerpo. Así mismo se ha encontrado lo que se trata de un torniquete, se han encontrado inyecciones que van a ser remitidos a la Ciudad de Lima para su análisis correspondiente”, puntualizó.