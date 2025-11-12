Mujer fue hallada muerta en su casa de Los Olivos: familiares piden investigar a sus inquilinos

La PNP ya investiga el asesinato de la mujer. | Fuente: RPP

Los familiares de la señora Erlita Cabanillas Vázquez (72), hallada muerta en su casa de Los Olivos, hicieron un pedido de justicia y que se investigue a fondo a los inquilinos que ella tenía en su vivienda.

En diálogo con RPP, uno de los hermanos denunció que la señora fue amenazada de muerte por un inquilino que aparentemente se negaba a pagar el alquiler.

“Acá todos los vecinos saben que hay problemas con una señora que la amenazaba de muerte. (...) Todos los que están acá tienen que estar en investigación”, dijo el señor John Cabanillas.

El caso ya está siendo investigado por agentes de la Comisaría PNP Sol de Oro, así como por personal del Ministerio Público.



Signos de degollamiento

La señora Erlita Cabanillas Vázquez fue encontrada muerta en la sala de su casa, con signos de haber sido degollada.

De hecho, fuentes policiales consultadas por RPP detallaron que un cuchillo fue hallado en la escena del crimen.

El cadáver de la adulta mayor fue descubierto por sus propios familiares, que acudieron a la vivienda, preocupados porque no respondía las llamadas que le hacían.

La última vez que la señora fue vista con vida fue el pasado viernes, 7 de noviembre.

