Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Intervienen Mercado Central de Trujillo por riesgo de colapso de techo: infraestructura tiene más de 50 años

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las autoridades detectaron serias deficiencias en la infraestructura y seguridad del Mercado Central de Trujillo, que deberán ser corregidas en un plazo de dos meses para evitar sanciones y un eventual cierre temporal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
La Libertad
00:00 · 01:43
Trujillo
La infraestructura consta de calaminas de metal que son sostenidas por estructuras de fierro, que -en su mayoría- se encuentran oxidadas. | Fuente: RPP

En un operativo inopinado, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Municipalidad Provincial de Trujillo intervinieron el Mercado Central, ubicado a una cuadra de la Plaza de Armas, debido al riesgo de colapso del techo que ya tiene más de cincuenta años.

La infraestructura consta de calaminas de metal que son sostenidas por estructuras de fierro, las mismas que -en su mayoría- se encuentran oxidadas, así lo señaló Luis Quiroz, subgerente de operaciones de fiscalización de la Municipalidad.

“Hemos observado el tema de estructuras metálicas, estructuras también de madera, las evacuaciones, el tema de salubridad. Hay varias observaciones que tienen y lo más preocupante es el techo del mercado que tiene un aproximado de cincuenta años que no es remodelado”, explicó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Otros riesgos

Otras de las observaciones es el riesgo eléctrico por conexiones expuestas entre cada punto de comercio, así como la obstrucción de materiales de uso de emergencia como extintores, que se encuentran rodeados de comerciantes de frutas.

La Asociación de Comerciantes del Mercado Central, donde trabajan un promedio de 600 personas, entre propietarios y ayudantes, tiene un plazo de dos meses para subsanar las observaciones o de lo contrario serán sancionados con multas y hasta un posible cierre temporal del centro de abasto.

Te recomendamos

Informes RPP

Real Plaza: a dos meses de la tragedia

Se cumplen 80 días del colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo, que dejó seis fallecidos y unos ochenta heridos. Según la empresa, se han concretado 157 acuerdos de compensación. Hacemos un repaso de aquella tragedia y cómo está la situación de los afectados de aquel viernes de febrero. El informe es de Diego Iparraguirre.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Trujillo La Libertad Mercado Central

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA