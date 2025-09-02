Intervienen Mercado Central de Trujillo por riesgo de colapso de techo: infraestructura tiene más de 50 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un operativo inopinado, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Municipalidad Provincial de Trujillo intervinieron el Mercado Central, ubicado a una cuadra de la Plaza de Armas, debido al riesgo de colapso del techo que ya tiene más de cincuenta años.

La infraestructura consta de calaminas de metal que son sostenidas por estructuras de fierro, las mismas que -en su mayoría- se encuentran oxidadas, así lo señaló Luis Quiroz, subgerente de operaciones de fiscalización de la Municipalidad.

“Hemos observado el tema de estructuras metálicas, estructuras también de madera, las evacuaciones, el tema de salubridad. Hay varias observaciones que tienen y lo más preocupante es el techo del mercado que tiene un aproximado de cincuenta años que no es remodelado”, explicó.

Otros riesgos

Otras de las observaciones es el riesgo eléctrico por conexiones expuestas entre cada punto de comercio, así como la obstrucción de materiales de uso de emergencia como extintores, que se encuentran rodeados de comerciantes de frutas.

La Asociación de Comerciantes del Mercado Central, donde trabajan un promedio de 600 personas, entre propietarios y ayudantes, tiene un plazo de dos meses para subsanar las observaciones o de lo contrario serán sancionados con multas y hasta un posible cierre temporal del centro de abasto.