Extorsionadores atacan el taller de una mujer en el Rímac: le exigen 50 mil soles

Una mujer y sus hijos vivieron momentos de terror minutos antes de la medianoche cuando varios disparos atravesaron la puerta metálica de su taller de marcos para cuadros, ubicado en el jirón Marañón, en el distrito limeño del Rímac.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta disparando al menos siete veces contra el local.

La familia, totalmente asustada por este hecho, atinó a arrojarse al piso para evitar ser alcanzada por los proyectiles.

La propietaria del taller, quien prefirió mantener su identidad en reserva, denunció en RPP que viene siendo víctima de extorsión desde hace varios meses por parte de la banda criminal ‘Los Injertos del Rímac’.

La mujer señaló que los delincuentes le exigen el pago de 50 000 soles para poner fin a las amenazas.

“Yo soy padre y madre para mis hijos. Tengo mi mamá de 85 años. Yo trabajo por ellos, no gano mucha plata”, contó entre lágrimas.

La víctima indicó que presentó las denuncias correspondientes ante la Comisaría PNP Piedra Liza y la DIRINCRI Centro.

Asimismo, solicitó que un patrullero o agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanezcan en las inmediaciones de su vivienda y taller a fin de evitar un nuevo atentado.