Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Chiclayo: familiares de estilista asesinada en Lima exigen celeridad en las investigaciones

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima fue identificada como Alisson Arribasplata, quien fue hallada muerta el último miércoles en el cuarto que alquilaba en San Juan de Miraflores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lambayeque
00:00 · 01:41
Los familiares de la joven estilista chiclayana Alisson Arribasplata solicitaron celeridad en las investigaciones.
Los familiares de la joven estilista chiclayana Alisson Arribasplata solicitaron celeridad en las investigaciones. | Fuente: RPP

Los familiares de la joven estilista chiclayana Alisson Arribasplata, de 21 años, quien fue hallada muerta en el cuarto que alquilaba en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), en Lima, solicitaron a las autoridades celeridad en las investigaciones y capturar a los responsables.

“Al ministro del Interior, por favor, que acelere la investigación, que se capture al asesino porque puede fugarse, puede irse al extranjero, puede irse a otro sitio y esto no puede quedar impune. A la ministra de la Mujer, por favor, que nos apoye, para que mi sobrina tenga justicia, que este caso no quede impune para que también otra jovencita no pase por lo mismo y no se repita”, explicó Edith Díaz, tía de la víctima.

Asimismo, la pariente de Arribasplata detalló que su sobrina salió la noche del último martes de su cuarto que alquilaba en compañía de dos jóvenes. Horas más tarde, los videos muestran que ella vuelve con uno de ellos en total estado de indefensión y vulnerabilidad.

Asimismo, en los videos de la zona, se observa que la joven es sostenida por una persona desconocida para no caer sobre el pavimento. Los familiares sospechan de esta persona, a quien ellos no conocen, pero cuyo rostro fue captado por las imágenes de las cámaras de seguridad, por lo que piden dar con su identidad y ubicación para que se esclarezcan los hechos.

El cuerpo de la joven llegará en los próximos minutos hasta su casa ubicada en el pueblo joven Villa Hermosa del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, donde se ha preparado una capilla ardiente para ser despedida por sus familiares.

Te recomendamos

Informes RPP

Inseguridad, informalidad y poca capacidad de gasto: los grandes desafíos en las regiones del norte del Perú

El Instituto Peruano de Economía presentó el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el cual, solo La Libertad, Lambayeque y Áncash figuran entre las diez primeras posiciones. Repasamos los factores que los posicionan de esa manera y aquellos que afectan su buen desempeño. Andrés Carhuapoma y Óscar Sánchez con el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chiclayo Lambayeque asesinato

Más sobre Lambayeque

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA