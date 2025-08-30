Chiclayo: familiares de estilista asesinada en Lima exigen celeridad en las investigaciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los familiares de la joven estilista chiclayana Alisson Arribasplata solicitaron celeridad en las investigaciones. | Fuente: RPP

Los familiares de la joven estilista chiclayana Alisson Arribasplata, de 21 años, quien fue hallada muerta en el cuarto que alquilaba en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), en Lima, solicitaron a las autoridades celeridad en las investigaciones y capturar a los responsables.

“Al ministro del Interior, por favor, que acelere la investigación, que se capture al asesino porque puede fugarse, puede irse al extranjero, puede irse a otro sitio y esto no puede quedar impune. A la ministra de la Mujer, por favor, que nos apoye, para que mi sobrina tenga justicia, que este caso no quede impune para que también otra jovencita no pase por lo mismo y no se repita”, explicó Edith Díaz, tía de la víctima.

Asimismo, la pariente de Arribasplata detalló que su sobrina salió la noche del último martes de su cuarto que alquilaba en compañía de dos jóvenes. Horas más tarde, los videos muestran que ella vuelve con uno de ellos en total estado de indefensión y vulnerabilidad.

Asimismo, en los videos de la zona, se observa que la joven es sostenida por una persona desconocida para no caer sobre el pavimento. Los familiares sospechan de esta persona, a quien ellos no conocen, pero cuyo rostro fue captado por las imágenes de las cámaras de seguridad, por lo que piden dar con su identidad y ubicación para que se esclarezcan los hechos.

El cuerpo de la joven llegará en los próximos minutos hasta su casa ubicada en el pueblo joven Villa Hermosa del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, donde se ha preparado una capilla ardiente para ser despedida por sus familiares.