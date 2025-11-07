Últimas Noticias
Hombre muere en hospital Las Mercedes de Chiclayo tras llegar pidiendo auxilio: “Alegaba que se ahogaba”

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El hombre, de unos 40 años, llegó al hospital pidiendo ayuda porque sentía que se asfixiaba. Según la Fiscalía, habría sufrido una muerte súbita por un posible paro cardíaco.

Lambayeque
00:00 · 01:14
La fiscal Karina Torres Sánchez de la Tercera Fiscalía de Chiclayo señaló que el hombre, aparentemente, fue víctima de un paro cardíaco.
La fiscal Karina Torres Sánchez de la Tercera Fiscalía de Chiclayo señaló que el hombre, aparentemente, fue víctima de un paro cardíaco. | Fuente: RPP

Un hombre de aproximadamente 40 años falleció en la pérgola de ingreso del Hospital Docente Las Mercedes de Chiclayo, en la región Lambayeque. El hombre llegó al nosocomio pidiendo auxilio porque refería que se asfixiaba, según relataron los testigos.

En diálogo con RPP, la fiscal Karina Torres Sánchez, de la Tercera Fiscalía de Chiclayo, señaló que el hombre, aparentemente, fue víctima de un paro cardíaco. Asimismo, refirió que, tras el episodio, quedó tendido cerca de las bancas de la pérgola de ingreso del centro de salud.

“[El hombre] se llama Castro Ramírez Rafael, [tiene] aproximadamente 40 años de edad y pertenece a la comunidad campesina Santo Domingo de Oro. Lo que tengo conocimiento es que ha llegado a las 4 de la mañana alegando que se ahogaba. El señor vigilante le ha hecho ingresar y ha quedado ahí. Ha sido muerte súbita, aparentemente”, indicó Torres Sánchez.

Cuerpo fue trasladado a la Morgue de Chiclayo

Efectivos de la Comisaría PNP César Llatas Castro de Chiclayo llegaron hasta el lugar para proceder con el levantamiento del cuerpo y su posterior trasladado a la Morgue de la ciudad.

Asimismo, personal del Ministerio Público también se apersonó al nosocomio a fin de proceder con las diligencias de ley.  

Cabe precisar que, hasta el momento en que las autoridades procedieron con el levantamiento del cadáver, ningún familiar o conocido del occiso se acercó al lugar.

Chiclayo Lambayeque Hospital Las Mercedes

