Llegan en motos y tratan de ingresar a dos viviendas en una misma noche como si residieran ahí: ¿qué se sabe de los "robacasas" de Chiclayo?

Momentos exactos en que esta pareja trata de ingresar a la vivienda. | Fuente: RPP
Paola Ly Ramirez

por Paola Ly Ramirez

·

Vecinos de diferentes zonas de Chiclayo viven atemorizados por el incremento de robos e intentos de asalto a las viviendas.

Los delincuentes llegan al inmueble ubicado en el pueblo joven José Olaya en dos motos lineales.
Los delincuentes llegan al inmueble ubicado en el pueblo joven José Olaya en dos motos lineales. | Fuente: RPP

Cámaras de videovigilancia registraron el preciso momento en que un hombre y una mujer, a bordo de dos motocicletas que eran conducidas por otras dos personas - sus cómplices, intentaron forzar la puerta de una vivienda ubicada en la cuadra 2 de la calle Teresa Fanning, en el pueblo joven José Olaya de Chiclayo, en la región Lambayeque. 

Según los videos captados por las cámaras de videovigilancia, la pareja que desciende de las motocicletas —mientras sus cómplices los esperan— finge ser vecina del lugar y actúa con total calma. En las imágenes se observa al hombre, vestido con una casaca verde, "palanquear" e intentar forzar la puerta de la vivienda, mientras la mujer, que lleva puesta una polera blanca, lo ayuda en el intento.

Minutos después, al no lograr su cometido, la mujer parece percatarse de la presencia de las cámaras y alerta a su compañero, quien incluso se comunica por celular y levanta la mirada buscando los dispositivos de seguridad. En la grabación también se escucha claramente cuando la mujer les dice a los conductores de las motos: “ya vengan”, tras lo cual ambos huyen del lugar.

La misma pareja es la que también intenta ingresar a otra vivienda en el distrito de José Leonardo Ortiz.
La misma pareja es la que también intenta ingresar a otra vivienda en el distrito de José Leonardo Ortiz. | Fuente: RPP

“Nos salvaron las cámaras y la unión vecinal”

RPP pudo recoger el testimonio de un vecino del sector, quien detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 7:20 de la a noche del lunes 27 de octubre: "Pasaron dos motos sospechosas por acá. Los vecinos de al frente nos alertaron que había gente sospechosa y cuando salimos vimos que estaban palanqueando la puerta del domicilio. También se alertó al dueño, a todos los vecinos, y los delincuentes huyeron rápidamente”, relató.

Este intento de robo no es un hecho aislado. Los residentes aseguraron que hace apenas una semana, en el mismo punto, los delincuentes intentaron llevarse dos motocicletas: “Hace una semana quisieron robarse dos motos de aquí, del mismo punto, de la misma puerta. Ya no hay seguridad acá”, denunciaron.

Pese a que la zona se encuentra a solo dos cuadras de la Comisaría del Norte y de la sede de la Divincri, los moradores aseguran que el patrullaje policial y del serenazgo es casi inexistente.

Cámaras de seguridad captan el momento en que la pareja intentan ingresar a otra vivienda. | Fuente: RPP

Se reportan otros robos

Esa misma noche del lunes 27 de octubre, minutos antes, los cuatro individios - entre ellos una mujer - llegaron en las motos lineales a la intersección de las avenidas Las Américas y José Leonardo Ortiz, también en Chiclayo, donde las cámaras de seguridad, registran a la misma pareja queriendo ingresar a otra vivienda.

Según las imáges captadas, aquí lográn abrir la puerta de la vivienda; sin embargo, hay algo que detiene su ingreso y los hace huir del lugar. Son las 7:12 de la noche, es desde este punto que se trasladan al pueblo joven José Olaya.

Los videos en mención ya son investigados por la Policía Nacional para poder dar con esta nueva presunta banda de robacasas. Como se recuerda hace poco se tuvo la noticia de una banda de robacasas que se hizo de un botín de más de 200 mil soles en 5 casas de esta ciudad. 

En tanto, los vecinos de ambos sectores piden a las autoridades municipales y policiales reforzar la vigilancia, ante el aumento de intentos de robo y asaltos en viviendas: “Le pedimos a la alcaldesa y a la Policía que hagan algo por la seguridad. Que pasen los patrulleros, que el serenazgo vigile. No queremos lamentar una tragedia”, señalaron.

Son cuatro los individuos: tres hombres y una mujer, quienes se trasladan en dos motos lineales para realizar sus fechorías.
Son cuatro los individuos: tres hombres y una mujer, quienes se trasladan en dos motos lineales para realizar sus fechorías. | Fuente: RPP

