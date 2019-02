Chiclayo sigue con acumulación de la basura en las calles | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Chiclayo es la capital de la región Lambayeque y por su ubicación geográfica, una de las ciudades comerciales más importantes del Perú. Relevancia que no le ha permitido acabar con su principal problema: la basura.



Chiclayo produce aproximadamente 400 toneladas de residuos sólidos al día; de estos, el sistema de limpieza solo recolecta 180, las que son transportadas hasta las pampas de Reque, por las mismas compactadoras que recorren las calles, y dejadas allí al aire libre por lo que esos desechos siguen contaminando.

Las otras 220 toneladas de basura están distribuidas en calles y avenidas. En montículos pestilentes en diversas esquinas de los pueblos jóvenes y las vías que conectan a la ciudad con Lima, Lambayeque, Ferreñafe, Pomalca y Monsefú.

Para poner fin a este problema se han realizado muchos proyectos e incluso la cooperación internacional tomó como piloto a Chiclayo y se puso a trabajar con el ánimo de acabar con la basura expuesta al aire libre.

“El ser humano siempre va a generar residuos y estos deben ser tratados adecuadamente, desde su generación, teniendo en cuenta si se pudren o no se pudren o por su tipo: papel, plástico, cartón, madera, metal, etc. para que estos sean trasladados a un relleno sanitario donde se les dará un tratamiento seguro o a una planta de tratamiento para el reciclaje. Todo esto permite reducir la contaminación ambiental en cada ciudad”, sostiene el consultor ambientalista, Larry Oblitas Montalvo.

"Chiclayo Limpio", proyecto con inversión de la Cooperación Suiza | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Cooperación Suiza

En junio del 2013, la cooperación Suiza inició “ChiclaYo Limpio”, un proyecto piloto que debía sacar la basura de las calles y de los pulmones de la gente. De esta iniciativa que tiene un costo total de 62 millones de soles, la cooperación Suiza financiaría un 85 % y la municipalidad provincial de Chiclayo pondría la contrapartida del 15 %. En tanto, el respaldo del gobierno Central se daba, a través del Ministerio del Ambiente (MINAM).

Con gran expectativa, Chiclayo Limpio inició la primera fase del proyecto: la sensibilización. Se instalaron 189 tachos de basura diferenciada entre papel, vidrio y basura orgánica. Se adquirieron 8 compactadoras, 2 camiones de recolección, 40 contenedores, 235 coches de barrido, entre otros para mejorar el servicio de limpieza.

Cuando todo parecía que avanzaba, el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales y otros 7 funcionarios fueron detenidos acusados de una serie de actos de corrupción. Entonces, la cooperación evaluó dejar el proyecto.

Sin embargo, pronto se dieron nuevas elecciones y el nuevo alcalde, David Cornejo Chinguel, prometió mejorar el sistema y los convenció de quedarse.

Ya con retrasos, porque el proyecto estaba programado para durar 40 meses. Es decir, de junio del 2013 a septiembre del 2016. Chiclayo Limpio dio pase a la última etapa de la primera fase: la plata de transferencia.

Primera piedra en Planta de Tratamiento de Basura | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Chiclayo | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Deisy Cubas

La Planta de Transferencia

“Para lanzar la convocatoria internacional para la ejecución de la Planta de Transferencia se tenían que alcanzar varios objetivos, entre ellos: cumplir con el 85 % del servicio de recolección domiciliaria y el 75 % de barrido de la ciudad. Al cumplirlos se inició la convocatoria”, explica Henry Chiclayo, exsubgerente de Residuos Sólidos de la Municipalidad.

La Planta de Transferencia es muy importante, porque es un requisito indispensable para finalmente dar pase al Relleno Sanitario, que permitirá reciclar, procesar la basura y convertirla en compost, erradicándola definitivamente de las calles.

La Municipalidad dispuso que la Planta de Transferencia esté ubicada en el kilómetro 3.5 de la carretera a distrito de San José. Teniendo en cuenta que hasta allí, una compactadora o camión recolector llega en 10 minutos, esta permite ahorrar tiempos e incrementar la productividad de cada compactadora, que pronto volvería seguir recorriendo las calles, pues ya no tendría que viajar una hora y 20 minutos que le toma ir y volver de las pampas de Reque.

“Esto permite ahorrar tiempo, combustible y evitamos el mayor desgaste de la maquinaria. Además de dar un repaso en algunas zonas de mayor concentración de basura”, explica Chiclayo.

Por su parte, el ambientalista Larry Oblitas precisa que en la Planta de Transferencia no se clasificarán los residuos. “Aquí sólo se pasará de las compactadoras o camión recolector a una unidad más grande, encargada de transportar la basura hacia Reque. Distrito donde también se ubicará – a futuro – el Relleno Sanitario”, explica.

Pero además, la Planta contempla mejores condiciones de trabajo para los obreros. Aquí, tendrían espacios como duchas, oficinas, campo deportivo y otros. Actualmente, los obreros literalmente respiran basura, porque su oficina y ambientes están en el segundo piso de donde guardan las compactadoras y el ambiente es pequeño.

Trabajos en obra paralizados | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Deisy Cubas

Así luce las obras en la planta de transferencia | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Deisy Cubas

Corrupción y desorganización

Si bien la Cooperación decidió quedarse en el 2015, cuatro años después nuevamente evalúa la misma posibilidad. No solo porque el alcalde David Cornejo también fue apresado por corrupción, al ser consignado como líder de la organización delictiva "Los Temerarios del Crimén", sino porque esta alcanzó directamente el proyecto al haberse presuntamente cobrado coima para la buena pro de la Planta de Transferencia a la empresa CRD Internacional.

El problema es tan grave que actualmente, la obra está abandonada. La representante en Perú de CRD está prófuga de la justicia y el único guardián de la obra está impago desde noviembre del año pasado.

“Todas las consultoras tienen cartas de garantía. El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco, debe tomar la decisión de rescindir el contrato, resolver el problema legal y convocar a un nuevo proceso de licitación, porque este proyecto no puede detenerse. Es más, al Alcalde le corresponde articular a los 7 distritos que arrojan basura en Reque y hacer un trabajo más grande del que se está haciendo actualmente”, enfatiza Larry Oblitas.

En tanto, el gerente general de la Municipalidad, Cristian Rosenthal Ninapaytan, confirmó a RPP Noticias que el problema de la limpieza en Chiclayo no pasa solo por la Planta de Transferencia. El impase es mayor, porque las compactadoras adquiridas por el proyecto Chiclayo Limpio – que no recibieron adecuado mantenimiento– no serán reparadas por la Cooperación.

“Arreglar la maquinaria demanda un desembolso de unos 400 mil soles, pero Chiclayo Limpio no lo asumirá. En una reunión en la embajada, la Cooperación nos informó que ellos no asumirían este costo, porque – a raíz de los actos de corrupción de la gestión pasada – están reevaluando retirarse del proyecto”, detalló el funcionario.

Ante esta situación, la Municipalidad evalúa pedir al Consejo declarar el inminente desabastecimiento, lo que permitiría destinar recursos para el arreglo de las compactadoras y mientras esto se solucione alquilar camiones recolectores.

De esta forma, Chiclayo se aleja cada día más del objetivo de sacar la basura de sus calles y por el contrario su situación agudiza, pues el proyecto tiene un costo muy alto. Solo la Planta de Transferencia tiene requiere un presupuesto de 11 millones de soles, sin contar con el dinero para mantenimiento de maquinaria, uniformes para los obreros, mayor número de papeleras en las calles, etc.

Chiclayo es por su gente la Capital de la Amistad, pero la ciudad está lejos de lograr ser un ejemplo de limpieza y orden.