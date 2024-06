Chiclayo: pasajeros denuncian que LATAM aún no reprograma sus vuelos [VIDEO]

Actualidad Chiclayo: pasajeros denuncian que agencia LATAM aún no reprograma sus vuelos [VIDEO]

Un grupo de pasajeros varados en el Aeropuerto José Abelardo Quiñones, en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, denunció en RPP que hasta el momento no les dan una fecha de reprogramación de sus vuelos, pese a que este lunes ya se reiniciaron los vuelos en el Aeropuerto Jorge Chávez en Lima.

Como se sabe, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez suspendió -temporalmente- las salidas y llegadas de vuelos debido a una falla en el sistema de luces en la pista de aterrizaje, desde las 7.00 p. m. del domingo 2 de junio. Tras reclamos de miles de pasajeros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó la madrugada de este lunes que ya se reiniciaron los vuelos en el principal aeropuerto del país.

Sin embargo, pasajeros en el Aeropuerto José Abelardo Quiñones denunciaron en RPP que la empresa Latam Airlines Perú no les ha reprogramado sus vuelos, luego de que los mismos fueron cancelados. Uno de los pasajeros afectados indicó que hasta el momento no les dan una solución.

“Tenía mi vuelo programado para las 06:50 a.m. para la ciudad de Lima. Yo tengo una escala de Chiclayo a Lima, y Lima a Pucallpa. Pero no me han comunicado que han suspendido todos los vuelos, me doy con la sorpresa que han sido reprogramados. Pensaba que en el transcurso del día podían reprogramarme, pero me dicen que no hay fecha ni hora. Otros pasajeros que iban en el mismo vuelo conmigo me dicen que los están programando para mañana, martes 4 de junio, en la tarde. Luego me dicen que no hay vuelo hasta el miércoles”, dijo uno de los pasajeros afectados a RPP.

Pasajeros en el Aeropuerto José Abelardo Quiñones denunciaron que la empresa Latam Airlines Perú no les ha reprogramado sus vuelos y que no les dan una respuesta a sus reclamos. | Fuente: RPP

Pasajeros exigen que empresa Latam les de una solución

El usuario indicó que tenía previsto viajar a Lima y de ahí abordar otro vuelo, pero la aerolínea Latam Airlines Perú no precisa cuándo podrá viajar. Es por ello que exige una pronta solución.

“Yo quiero que Latam se manifieste, porque yo tengo una estadía en Lima y en Pucallpa también ya separé un hotel. Ya lo aparte y no me dicen nada. Tengo que hacer una denuncia porque no me dan una solución”, indicó el pasajero.

Así como él, otros pasajeros han llegado temprano al Aeropuerto José Abelardo Quiñones y otros han pasado la noche en el terminal aéreo a la espera de una pronta respuesta a sus reclamos.

Latam responde

Tras reclamos de usuarios, la empresa Latam Airlines Perú emitió un comunicado en sus redes sociales en el que indicó que están entregando flexibilidades a los pasajeros con vuelos afectados y que agradecen la comprensión frente a las consecuencias que ha ocasionado las fallas en el sistema de luces en la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Jorge Chávez.

La aerolínea indicó que debido a que decenas de aeronaves tuvieron que alternar hacia diversos destinos de otros países y regiones, algunos vuelos todavía pueden presentar afectaciones en sus itinerarios. Asimismo, señalaron lo siguiente:

"Si sus vuelos desde/hacia Lima han sido cancelados y/o reprogramados pueden realizar el cambio de fecha o devolución, sin ningún cargo asociado, hasta dentro de un año", se lee en una parte del comunicado.

"Si sus vuelos desde/hacia Lima los días 3 y 4 de junio no han sido cancelados y/o reprogramados, pueden realizar cambios sin costo asociado dentro de los siguientes 15 días o solicitar devolución", indica la aerolínea en otro punto.

Comunicado de la empresa Latam Airlines Perú tras cancelación y reprogramación de vuelos.Fuente: Latam Airlines Perú