Frustran intento de fuga en penal de Chiclayo: internos pretendían usar armas y material explosivo

Lambayeque: frustran intento de fuga del penal de Chiclayo donde pretendían usar material explosivo
Lambayeque: frustran intento de fuga del penal de Chiclayo donde pretendían usar material explosivo | Fuente: RPP
Según el Ministerio Público, la intervención se realizó luego de que un testigo alertara sobre la planificación del intento de fuga.

Agentes de la Policía Nacional, con el apoyo de personal del Ministerio Público, frustraron un intento de fuga del penal de máxima seguridad Chiclayo, en el que se pretendía usar material explosivo y armas de fuego.

En un comunicado, el Ministerio Público informó que la alerta fue proporcionada por un testigo, con código de reserva, quien reveló que un grupo de internos había planeado evadir la vigilancia del establecimiento con el uso de material explosivo y armas de fuego.

Ante el aviso, se realizó una requisa en el mencionado establecimiento penitenciario.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional de Chiclayo.

El operativo se llevó a cabo la noche del último viernes, en seis celdas del penal chiclayano.

La Fiscalía informó que se logró incautar elementos que certificaron la información dada por el testigo y "asegurar el control de la situación en el centro penitenciario".

Lambayeque Chiclayo

