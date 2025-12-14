Contraloría detecta irregularidades en contratación para decoración navideña en parque principal de Chiclayo

La Contraloría General de la República informó sobre irregularidades en la contratación realizada por la gestión de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, para la decoración del parque principal de Chiclayo, que incluyó un árbol por Navidad.

De acuerdo al Órgano de Control Institucional (OCI), mediante el informe de Orientación de Oficio N.° 045-2025-OCI/OC0425-SOO, la buena pro fue otorgada a María Lisset Lamas Gonzáles por un monto de S/ 21 millones, pese a que no acreditó los requisitos exigidos -incluso sin sustento técnico-.

Los registros de la Sunat indican que esta empresa se dedica principalmente a la venta mayorista, lo que, según la Contraloría, podría explicar la crítica decoración que recibió comentarios negativos de la ciudadanía -y la reacción del tiktoker Jordy Rioja quien arrancó la tela que adornaba el árbol-.

"Se ha podido evidenciar que ninguno de los postores invitados a cotizar cumplía con el requisito de acreditar experiencia en las actividades a contratar, de acuerdo a la información alcanzada por los mismos postores en sus cotizaciones", señaló la Contraloría.

Además, la Contraloría agregó que el árbol navideño no cumplía con las características técnicas ni estéticas estipuladas en el contrato.

¿Quién es responsable?

Al respecto, el regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo Orlando Puell, en entrevista con RPP, explicó que la responsabilidad recae principalmente en la Gerencia de Desarrollo Económico, que solicitó la contratación de los servicios y no realizó el seguimiento "para que se den los servicios que se habían contratado".

"Cuando ya se estaba por darse el encendido, se debió advertir lo que se estaba entregando y que el árbol no cumplía con el diseño que se había contratado desde un inicio. Situación que quedó en evidencia con el pobre y triste adorno al árbol navideño", mencionó en RPP

En esa línea, aseguró que habría una mala adjudicación, como sostuvo la Contraloría en su informe.

"Esa es la otra parte del informe que detalla justamente ese y se evidencia el hecho de que la empresa no tenía ningún tipo de experiencia en realizar este tipo de trabajos. Y eso es lo que ya se había advertido en el momento de ver cómo ejecuta un servicio", expresó.

El regidor Orlando Puell subrayó que la alcaldesa Janet Cubas podría ser considerada responsable por las irregularidades en su gestión, aunque se establecerán responsabilidades individuales posteriormente.

"Es la titular de la entidad y cualquier situación irregular que ocurra en la administración de la comuna chiclayana, la primera responsable es ella. Ya se identificarán las responsabilidades individuales posteriormente, pero claro que puede tener cualquier tipo de responsabilidad", aseguró.