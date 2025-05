Cuando el mozo le pedía propina, él le daba la bendición: párroco de iglesia de Chiclayo revela anécdotas que vivió con León XIV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con gran expectativa, el mundo aguarda la misa de inicio del pontificado de León XIV, que tendrá lugar mañana, domingo, en el Vaticano, en la que se estima la presencia de unas 250 mil personas y la asistencia de unas 150 delegaciones con mandatarios de todo el mundo.

En Chiclayo -provincia lambayecana en donde Robert Prevost fue obispo por casi 10 años-, la ceremonia será seguida con una gran expectativa, pues toda la población recuerda con mucho cariño al monseñor que se nacionalizó peruano y que, al ser designado sumo pontífice, les dedicó unas sentidas palabras en castellano.

Por si fuera poco, otro gesto de su cercanía con la llamada ‘Capital de la Amistad’ fue que el padre Hugo Sánchez, párroco de la Iglesia Inmaculada del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, fue el primer peruano en ser recibido por el santo padre en el Vaticano.

"Sí, efectivamente, el pasado viernes, 9 de mayo, tuve la oportunidad de llegar a Roma cuando ya nuestro obispo querido, Roberto, como le llamamos aquí en Chiclayo, fue elegido papa. Ya teníamos una entrevista pactada y gracias a Dios se pudo dar bajo este contexto de su pontificado", indicó en Enfoque de los Sábados de RPP.

"[Conversamos] acerca de mi persona, acerca de mi madre, que también estuvo conmigo en la audiencia, aunque más que una audiencia fue una reunión, creo yo, amical, y luego acerca de la parroquia de la cual soy párroco, y de la Diócesis de Chiclayo y todo lo que se vive en Chiclayo después de su elección", añadió.

El padre Sánchez señaló que en la referida provincia norteña tendrá lugar una vigilia este sábado que se unirá con la misa de inicio de pontificado que iniciará a las 3 am., hora Perú, "y se está preparando una serie de oraciones, de cantos y la celebración litúrgica".

Asimismo, el párroco relató algunas anécdotas divertidas que compartió con el papa León XIV, tanto en Chiclayo como en su último encuentro en el Palacio de la Doctrina de la Fe, donde reside por el momento el santo padre.

Cuando el mozo le pedía propina, él le daba la bendición

El padre Sánchez indicó que ya intuía que Robert Prevost sería elegido papa, no solo por su incansable labor ministerial, sino también porque tuvo una gran cercanía de confianza con Francisco.

"Lo conoció a Francisco desde que era obispo, ya tenían una relación de muchos años. Siendo el prior general de los agustinos, León XIV, ya tenía mucha relación con él, lo invitaba a celebraciones eucarísticas en la casa donde él me pudo hospedar con mi madre", recordó.

"Dos semanas antes de que cayera mal de salud el santo padre, lo nombra dentro del colegio cardenalicio como obispo, que es el máximo grado que hay dentro de los cardenales […] Entonces eso ya hacía prever, de manera personal, y por lo que él también nos contaba del santo padre, que quizá había muchas posibilidades de que sea tomado como un candidato fuerte dentro del cónclave", agregó.

En ese sentido, el sacerdote no dudó en señalar que el papa León XIV fue "el último regalo del papa Francisco a la iglesia".

Asimismo, recordó algunos pasajes de la estancia de Prevost en Chiclayo, como su gusto por la comida local.

"A él le gustaba mucho el frito, que es un plato hecho con chancho, que se come tradicionalmente los domingos por la mañana de desayuno. También le gustaba mucho el ceviche y el arroz con cabrito. El seco de cabrito era el más preferido", indicó.

Además, relató que en el restaurante donde solía comer frito chiclayano, el mozo le pedía propina y el monseñor Prevost optaba por darle la bendición.

"Justamente también bromeaba con el santo padre [en el Vaticano], porque en una entrevista el mozo decía que cuando le pedía propina al santo padre, este le daba la bendición. Bromeaba con el santo padre de todos estos detalles y que su mozo ya lo había expuesto", sostuvo.

El sacerdote también refirió que el ahora papa León XIV ya averiguó si hay restaurantes de comida peruana en Roma.

"Cuando estaba conversando con él, le decía: ‘santo padre, yo llevo ya casi un mes fuera de Chiclayo y ya extraño la comida chiclayana’. Y me dice: ‘aquí en Roma hay dos restaurantes que preparan comida peruana’, pero me dice: ‘para mí, será difícil visitarlo porque ya no puedo salir, me tienen encerrado’", enfatizó.

A su vez, el padre Sánchez dijo que el sumo pontífice ha visto todos los memes que se han hecho en nuestro país desde su designación y confirmó que este dijo que, con él, se ha incrementado los tipos de papa en el Perú.

"El santo padre tiene bastante sentido del humor. Y, efectivamente, él bromeaba que ahora nuestro país tiene [un tipo más de papa] No se molesta, así como lo vemos en la televisión ahora, atendiendo a los medios, así es su día a día. Para nosotros no es nada novedoso, nada fuera de lo común esa manera de tratar y de expresarse y, sobre todo, de relacionarse con los demás", refirió.

"El santo padre está muy pendiente de esto, de verdad que tiene al Perú muy en el corazón. Le aseguro que todos los memes que usted ha visto, él también ha tenido la oportunidad de verlos, juntos nos reíamos de todo eso", puntualizó.