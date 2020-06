En una pollería se encontró a una mujer consumiendo | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Tres pollerías de Chiclayo (región Lambayeque) fueron clausuradas por personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial, al no contar con los permisos correspondientes para realizar el servicio de delivery y prevenir la propagación de la COVID-19.

En la polleria Kindes, ubicada en la urbanización La Primavera, personas formaban filas para comprar pollo a la brasa; además, se halló a una joven comiendo en una de las mesas.

Otra pollería clausurada fue el Gustazo, del pueblo joven San Martín, donde también se alistaban los pedidos del pollo a la brasa, y los trabajadores de la cocina no contaban con la vestimenta apropiada.

En tanto, el restaurante "Mi Lajeñita", de la urbanización Santa Victoria, ofrecía menús a domicilio sin los permisos pertinentes.

De acuerdo con las actas de clausura, estos locales no contaban con ningún tipo de autorización para realizar delivery y sus trabajadores no fueron sometidos a pruebas para descartar la COVID-19. Al menos, no presentaron sus certificados.

Los dueños de los tres locales recibieron una multa de 21 mil 500 (5 UIT), por no adoptar las medidas de prevención de la COVID-19.

El subgerente de Promoción Empresarial, Ernesto Bocanegra, informó que unos 40 restaurantes ofrecen el servicio delivery en Chiclayo, pero sin permisos de la municipalidad provincial.