Lambayeque Chiclayo: vecinos de pueblo joven piden fumigación ante aumento de casos de dengue

Piden celeridad. Vecinos del pueblo joven Suazo, en Chiclayo (Lambayeque), exigen a las autoridades fumigar la zona para evitar los contagios de dengue. En conversación con la Rotativa del aire de RPP, los pobladores indicaron que hay más de diez familias contagiadas con la enfermedad. Por ello, solicitan al Ministerio de Salud incluirlos en los planes de fumigación que se han hecho en la ciudad.

"La que está haciendo la fumigación es el Ministerio de Salud. Nos estamos tratando de comunicar con ellos, pero no contestan. Se presentó un rol donde estaban las calles principales, más no desde la cuadra quince de Vicente de la Vega. No hemos sido incluidos. Solamente la Institución Educativa 11001 de Campodónico. Eso nos manifestó el director, quien dijo que el sábado se llevó a cabo a fumigación", indicó en un primer momento Victoria Alvarado, vecina de Suazo.

Al ser consultada sobre si los vecinos, por su cuenta, se han unido para fumigar su cuadra, aseguró que no han podido hacerlo porque han gastado cuando se vieron afectados por las lluvias.

"No, porque durante las lluvias no hemos visto afectados. Hemos tenido que gastar 300 soles por cada cisterna que sacó el agua que inundó el vecindario. Otros vecinos han tenido que poner tela metálica. No somos atendidos por nadie, realmente", finalizó la señora.

Vecinos piden reconstrucción de centro de salud para atender pacientes con dengue

Por otro lado, vecinos de San Antonio solicitaron a las autoridades restaurar el Centro de Salud San Camilo, el cual resultó afectado por las lluvias que golpearon la región semanas atrás.

En conversación con la Rotativa del aire de RPP Noticias, una vecina del lugar indicó que el centro médico fue trasladado a la piscina municipal del Complejo Deportivo Augusto Bernal Ramírez, lugar donde viene prestando atención en distintas especializadas, entre ellas el dengue. Por ello, solicitó reconstruir la posta para no tener que trasladarse hasta el lugar.

"A partir de las lluvias, la infraestructura de San Camilo ha quedado totalmente dañada. Por ello, tiene que estar pidiendo prestado las instalaciones de otros locales para poder atender. Nos han dicho que la posta va a desaparecer. Los moradores de San Antonio Campodónico y alrededores no estamos quedando sin un centro médico", indicó en un primer momento Nancy, vecina del lugar.