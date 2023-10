"Nos engañan": pueblo joven Túpac Amaru denunció falta de obras de prevención ante el Fenómeno El Niño

Actualidad Glenda Raymundo Timoteo: "Han venido a pasearnos, han venido a engañarnos"

Glenda Raymundo Timoteo, presidenta de la Junta Central del pueblo joven Túpac Amaru | Fuente: RPP

La presidenta de la Junta Central del pueblo joven Túpac Amaru de Chiclayo, Glenda Raymundo Timoteo, denunció este jueves que el Gobierno mantiene en el olvido a su localidad, en relación a obras de prevención ante el Fenómeno El Niño, a pesar de que hace unos meses sufrió graves inundaciones.

En Ampliación de Noticias, la dirigente recordó que durante el paso del ciclón Yaku, hace unos meses, fueron afectados por las lluvias y colapso del desagüe, sin recibir la ayuda de las autoridades.

"Nuestros vecinos caminaban y comían en medio de las aguas del desagüe que salieron en este lugar. Además de las aguas de las lluvias. ¿Cuánto nos duró todo ese dolor y ver que nuestros chicos se llenaron de granos y encima el dengue? nos duró tres meses. Vino el ministro de la Producción y nos ofreció de todo y nos ofreció que la presidenta de la República vendría a Túpac Amaru. Nunca llegó", manifestó.

Glenda Raymundo Timoteo precisó que el pueblo joven Túpac Amaru, que bordea los 8 mil habitantes, no cuenta con pistas al cumplir 55 años de creación y que ha sido excluido por parte del Gobierno de los trabajos de prevención ante el Fenómeno El Niño.

Calle del pueblo joven Túpac Amaru afectado por afloramiento de aguas servidas en mayo de este año. | Fuente: RPP

"Y tenemos una comisaría también, la comisaría del norte, que también se inundó porque está dentro de nuestra jurisdicción. Sin embargo, la ministra ha dicho que en Túpac Amaru no se va a hacer absolutamente, salvo que tenga que ver con el Fenómeno El Niño y ¿qué ha hecho por el Fenómeno El Niño? si dice que no se harán pistas, veredas ni nuestro expediente de 13 millones que está allí esperando para su ejecución (...) ¿Qué ha hecho? nada", dijo.

Además, Glenda Raymundo Timoteo advirtió que el retorno de las lluvias en los próximos meses ocasionará la inundación del pueblo joven Túpac Amaru. "Vienen y nos engañan", agregó sobre las autoridades.

"Solamente la alcaldesa con recursos propios nos ha puesto buzonetas en los lugares críticos y una empresa privada nos ha enviado sus cisternas y eso es todo lo que tenemos nosotros para enfrentar (al Fenómeno El Niño). No ha venido la gente de OTAS, nosotros dependemos de ellos porque OTAS lo maneja el Ministerio de Vivienda, de la gestión de Hania Pérez de Cuéllar, ellos tienen la decisión, pero no han venido a hacer nada. No tenemos ni cambio de redes de agua y desagüe. El ministro del Interior vino a ver nuestra comisaría, a nuestros policías a quien les dio dengue, casi se mueren dos policías. ¿Acaso ha venido acá a decir 'señores acá está el expediente y ya vamos a empezar a hacer o programar el próximo año? No hay nada, han venido a pasearnos, han venido a engañarnos", afirmó.