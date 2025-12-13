Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Incautan 250 cajas con material pirotécnico dentro de una vivienda en Villa María del Triunfo

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El general Manuel Vidarte informó que el material incautado se encuentra valorizado en 200 mil soles.

Lima
00:00 · 01:32
Incautan 250 cajas con material pirotécnico dentro de una vivienda en Villa María del Triunfo
Incautan 250 cajas con material pirotécnico dentro de una vivienda en Villa María del Triunfo | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de Robo de Vehículos, logró incautar 250 cajas de pirotécnicos luego de la intervención a una vivienda en la cuadra 5 de la avenida Ramiro Merino, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT).

Personal de Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y de la Sucamec llegaron al inmueble para la verificación del caso que todavía es materia de investigación. 

El general Manuel Vidarte informó que el material incautado se encuentra valorizado en 200 mil soles.

"Estamos dando 250 cajas en la que hace un aproximado de cinco toneladas de artefactos pirotécnicos. [¿Cuál sería el valor aproximado?] Se estima, por indicación de Sucamec, que tiene un valor comercial de 200 000 soles. Tenemos un detenido en donde va a pasar a la de Depincri de la jurisdicción del distrito", declaró a RPP.

"Asimismo, todos los artefactos pirotécnicos van a ser visualizados por personal de UDEX, que se ya se ha notificado. También se ha comunicado al fiscal de turno para que se haga cargo de lo que es la presente investigación. Personal de UDEX va a sacar unas muestras de cada caja", añadió.

Por otro lado, en el operativo se ha intervenido a un adulto mayor de 65 años, quien es el dueño de la vivienda y que menciona que alquilaba el espacio a otras personas.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Villa María del Triunfo inseguridad ciudadana VMT

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA