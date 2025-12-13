Incautan 250 cajas con material pirotécnico dentro de una vivienda en Villa María del Triunfo | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de Robo de Vehículos, logró incautar 250 cajas de pirotécnicos luego de la intervención a una vivienda en la cuadra 5 de la avenida Ramiro Merino, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT).

Personal de Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y de la Sucamec llegaron al inmueble para la verificación del caso que todavía es materia de investigación.

El general Manuel Vidarte informó que el material incautado se encuentra valorizado en 200 mil soles.

"Estamos dando 250 cajas en la que hace un aproximado de cinco toneladas de artefactos pirotécnicos. [¿Cuál sería el valor aproximado?] Se estima, por indicación de Sucamec, que tiene un valor comercial de 200 000 soles. Tenemos un detenido en donde va a pasar a la de Depincri de la jurisdicción del distrito", declaró a RPP.

"Asimismo, todos los artefactos pirotécnicos van a ser visualizados por personal de UDEX, que se ya se ha notificado. También se ha comunicado al fiscal de turno para que se haga cargo de lo que es la presente investigación. Personal de UDEX va a sacar unas muestras de cada caja", añadió.

Por otro lado, en el operativo se ha intervenido a un adulto mayor de 65 años, quien es el dueño de la vivienda y que menciona que alquilaba el espacio a otras personas.