Sujeto que mordió a su pareja | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

La policía detuvo a José Luis Correa la Serna de 18 años por haber mordido la oreja a su joven pareja y madre de su hija, Nely Flor Coronel Soto de 21 años.

El hecho ocurrió en el parque del pueblo joven San Antonio, en distrito de Chiclayo (región Lambayeque), cuando el hombre en un arranque de celos la agredió, cogiéndola fuertemente le mordió la oreja y le arrancó parte del pabellón auricular izquierdo.

La mujer fue llevada de emergencia hasta la posta médica donde recibió todas las atenciones. Ella contó a RPP Noticias, que la discusión se inició porque le pidió plata para comprarle pañales y leche a su hija.

“Le dije que mi hijita tenía hambre y el quería ir a vender su ropita a la cachina, como no lo dejé, empezó a tirarme puñetes en mi cabeza y luego mordió mi oreja”, contó la madre agredida.

Nelly, quien llegó a la sede de la División de Médicina Legal, cargando a su niña, para someterse a la evaluación correspondiente, confesó sentir miedo, pues su pareja la amenazó de muerte. Ella pidió ayuda.

“Tengo miedo, él me ha dicho que me va a matar y va quitarme a mi hijita. No es la primera vez que me pega, ya lo he denunciado, pero siempre regresa. Pido que me ayuden, yo quiero irme lejos donde no me encuentre”, manifestó.

Se conoció que el detenido, habría cometido el hecho bajo los efectos de las drogas; además cuenta con 11 denuncias por violencia familiar.

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, intervinieron para brindar todo el soporte y legal a la víctima. Se evalúa trasladar a la joven madre hasta una casa refugio.