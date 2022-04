Lambayeque: Ambulantes y policías municipales se vuelven a agredir en el centro de Chiclayo (video)

Momentos en que los ciudadanos ayudan a una comerciante ambulante a recuperar su carrito de venta de huevos de codorniz. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Rosa Montalvo Tello, una comerciante ambulante, fue agredida por personal de la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), la tarde del jueves 7 de abril, cuando se encontraba vendiendo sus productos en la vía pública.



La vendedora denunció en RPP Noticas que ella se encontraba con su carrito de venta de huevos de codorniz con el que se gana la vida en la intercepción de las esquinas del jirón Elías Aguirre con la avenida Luis Gonzales cuando, de pronto, de una camioneta de serenazgo bajó un grupo de policías municipales y levantó su herramienta de trabajo para decomisarla.

En ese momento, según narró, se inició un forcejeo con los agentes, quienes la golpearon por defender su carrito de venta. En las imágenes, también se puede observar cómo la mujer es apoyada por algunos transeúntes, quienes se enfrentaron con los policías municipales, lo cual generó una gresca.

“Yo he estado allí vendiendo y cuando me han dicho 'salga', yo me he salido; pero después llegaron como unos 10 (policías municipales) y me quitaron mi mercadería. No es la primera vez. Ya me han quitado antes, pero yo los denuncié y habían parado y me dejaban vender”, detalló.

Montalvo Tello reconoció que está prohibido trabajar en las calles; sin embargo, no tiene otra forma de ganarse la vida para mantener a sus tres hijos en edad escolar. Ella pidió a las autoridades que cese la violencia durante las intervenciones a los ambulantes.

“Es un abuso, deben dejar trabajar, sino ¿de qué vamos a vivir? Yo no gano mucho y debo mantener a mis hijos. Ahora he perdido toda mi inversión, como 250 soles”, manifestó.

Intervenciones han disminuido

Según informó el subgerente de Seguridad Ciudadana de la MPCH, Luis Miranda Orué, las intervenciones a los ambulantes con decomiso de productos han disminuido considerablemente, pues, en lo que va de abril, se han realizado 51, mientras que, en marzo, la cifra fue de 357; en febrero, 328 y en enero, 316.

“Está disminución se debe al reordenamiento del comercio informal que realizamos desde la comuna. Hemos puesto ha disposición de los comerciantes ambulantes algunos puestos en mercados y los estamos ayudando en su formalización”, indicó.

Con relación a las denuncias de agresiones por parte de los policías municipales a los ambulantes, el funcionario dijo que se va a retomar la capacitación al personal y se desarrollará la formación de los agentes municipales.

“Retomaremos la capacitación para impedir que se vea como un abuso. Y ojo, no es un caso de recién, se vienen concientizando; además s les notifica y se les avisa que deben dejar de vender en las calles, pero ellos pretenden aferrase a la vía pública”, dijo.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo investiga de oficio tres denuncias que conoció a través de los medios: el caso del ambulante Próspero Aguilar Leonardo, quien fue despojado de su carretilla en la que vendía frutas; la comerciante gestante, Vanessa Gutiérrez Asencio, quien fue agredida cuando defendía a su hermano que fue intervenido; y el caso de unos vendedores de nacionalidad venezolana, a quienes les quitaron su mercadería.





