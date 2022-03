Lambayeque: Policía municipal agrede a mujer embarazada en nueva intervención a ambulantes

Intervención de policía municipales de Chiclayo a comerciantes ambulantes. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Un nuevo video se viralizó en redes sociales que muestra al personal de la policía municipal de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, agredir a una comerciante ambulante con ocho meses de gestación.

Las imágenes corresponden a una intervención que se realizó en la cuadra 8 de la calle Pedro Ruiz. Tal y como se aprecia, los municipales intervienen a un vendedor informal de accesorios de celular, a quien terminan arrojándolo a la vereda. Fue ahí cuando la gestante, por defender a su hermano -según dijo- fue agredida.

Se trata de Vanessa Gutiérrez Asencio de 38 años. “Yo me meto porque el señor Cumpa tira a mi madre y yo por defenderla, para que no caiga de cerebro, y a mi hermano lo tenían en el suelo (…). Por eso yo me meto y ni aun así supieron respetar que estaba gestando”, denunció.

Además, contó que fue a recuperar su mercadería, pero no logró que se la devuelvan el mismo día de la agresión. Incluso señaló que tenía un canguro con dinero que le habían prestado y que tampoco pudo recuperarlo luego que lo perdió durante la trifulca.

“Me han quitado toda mi mercadería. Recién había invertido. A mí me cuesta (…) Fui a la base (de la policía municipal) para que me dieran mi mercadería y no me la devolvieron. Después de unos días me dejaron ver mis productos y solo había algo de 30 soles en mercadería y yo había invertido 300 soles y un canguro con 500 soles. Recién me habían prestado plata para poner un negocio y ya no salir a exponer mi embarazó”, detalló.

La mujer pidió a la Defensoría del Pueblo que interceda para que cesen las agresiones hacia los comerciantes ambulantes que solo buscan ganarse la vida en medio de la crisis económica.

Gutiérrez Asencio aclaró que, antes de la pandemia, se empadronó para obtener un puesto comercial en el mercado 9 de Octubre; sin embargo, no ha sido beneficiada con el proyecto de reordenamiento y formalización de parte de la comuna provincial.

Por su parte, el alcalde provincial, Marco Gasco Arrobas, aseveró que no respalda acciones de abuso contra las personas, en alusión a los actos de violencia que se han denunciado en las intervenciones que realiza el personal municipal contra los comerciantes ambulantes: “Jamás voy a respaldar acciones de abuso contra las personas”, señaló.

NUESTROS PODCAST

A propósito de la Semana Mundial del Ahorro que va desde el 21 al 26 de marzo, ¿Cuán presente está la cultura del ahorro en los hogares peruanos? ¿Cómo enseñarle a los niños a tener buenos hábitos financieros?